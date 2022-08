Après la Chine, le Honor 70 est désormais officiel en Malaisie, à quand en France ?

La marque Honor a présenté officiellement son nouveau smartphone Premium, le Honor 70 5G pour les marchés chinois et malaisien. Nous attendons sa présentation en Europe et d’ici là, en voici tous les détails. Il y a plusieurs semaines maintenant, Honor dévoilait le Honor 70 5G et l’a officialisé aussi en Malaisie après sa présentation en Chine, un peu plus tard signifiant que le smartphone est en cours de « mondialisation ». Le salon IFA qui se déroule à Berlin début septembre pourrait être le théâtre de son officialisation pour les marchés européens.

Un chipset encore peu utilisé et un écran incurvé à bord

Le nouveau smartphone Honor 70 5G est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 778G+ développée par Qualcomm et que l’on peut également trouver au sein du Nothing phone (1) et du Motorola edge 30. Il y a 8 Go de mémoire vive à l’intérieur avec un espace de stockage de 256 Go pour l’enregistrement des données et l’installation d’applications.

L’écran du Honor 70 5G est incurvé sur les bords latéraux comme les modèles les plus haut de gamme et propose une diagonale de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels sur une dalle AMOLED. Notez la fréquence de rafraîchissement qui est ici de 120 Hz pour proposer des défilements fluides. Le smartphone a des dimensions de 161,4x73,3 mm pour un profil de 7,91 mm et un poids de 178 grammes. Son dos est brillant et texturé.

Deux capteurs photo prometteurs de belles photos

Pour les photos et les vidéos, le Honor 70 5G est équipé d’un capteur principal de 54 mégapixels, Sony IMX800 ouvrant à F/1.9 avec un capteur de 50 mégapixels stabilisé électroniquement pour gérer les prises de vue en mode macro et ultra grand-angle ainsi qu’un objectif de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour les selfies, à l’avant, il y a un capteur de 32 mégapixels. Le mobile est alimenté par une batterie de 4800 mAh supportant la charge 66 watts. L’appareil est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 avec support des formats audio SBC, LDAC, aptX et aptX HD.

Le Honor 70 5G est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 6.1. Pour le moment, le smartphone Honor 70 5G est uniquement disponible en Chine et en Malaisie. Nous attendons une date officielle de commercialisation ainsi qu’un prix pour les marchés européens.