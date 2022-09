Nouveau Samsung Galaxy A23 5G, un smartphone bien équipé qui peut faire du bruit

Le smartphone Samsung Galaxy A23 5G profite d’un design agréable puisqu’il dispose de capteurs photo qui sont recouverts de la même pièce que le reste de son dos. Le nouveau mobile propose les mêmes dimensions que la version 4G, soit 165,4 mm de hauteur pour 76,9 mm de large et 8,4 mm d’épaisseur. Il est toutefois 2 grammes plus lourd que le Samsung Galaxy A23 4G. Cela n’est pas dû à sa batterie qui fait 5000 mAh supportant la charge à 25 watts, comme la version 4G.

Voulu comme un téléphone polyvalent, la configuration photo ne change pas et il dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique pour limiter les bougés, d’un capteur de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et de deux capteurs supplémentaires, l’un pour les photos en mode macro et l’autre pour optimiser les portraits. Il y a également un flash LED juste à côté. Pour se prendre en selfie, à l’avant, il y a un capteur de 8 mégapixels.

Des performances accrues et un accès à la 5G

Pour permettre d’accéder aux réseaux 5G, le Samsung Galaxy A23 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 qui a largement fait ses preuves sur d’autres appareils. L’option Game Booster permet de bloquer les notifications indésirables, d’optimiser la température de fonctionnement des composants et la durée de vie de la batterie pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Il y a 4 Go de mémoire vive avec un espace de stockage de 64 Go auxquels on peut ajouter de la mémoire supplémentaire grâce à une carte micro SD. C’est toujours une bonne chose permettant ainsi de garder ses données avec soi et ainsi de maîtriser les documents enregistrés. L’écran du Samsung Galaxy A23 5G est identique à la version 4G soit une dalle AMOLED sur 6,6 pouces ce qui est très grand sur une définition de 1080x2400 pixels avec, ici, une fréquence de 120 Hz, ce qui permet d’obtenir des défilements très fluides lors de la consultation de pages web ou de murs sur les plateformes de réseaux sociaux.

Côté connectivité, le mobile est bien entendu Bluetooth, NFC et il offre un port audio pour brancher un casque. Comptez sur une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos via des écouteurs avec ou sans fil. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille. Comme les autres mobiles de la marque, il est animé par le système Android avec une surcouche logicielle OneUI et des fonctionnalités de sécurité des données ainsi que de confidentialité.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A23 5G est décliné en bleu, blanc ou noir et disponible pour un prix de 319 €.