Ces trois promos forfaits mobiles dès 5.99€ valables sans condition de durée à saisir immédiatement

Les bonnes affaires pour votre forfait mobile sans engagement et sans hausse de prix au bout d'un an de cet opérateur Low Cost expirent ce soir à minuit. 40Go à 5.99€, 60Go à 7.99€ ou encore 110Go à 11.99€, n'attendez pas une minute de plus pour craquer pour l'une de ces promos signées Coriolis !

Forfaits pas chers : Trois promos valables la première année et au-delà

Les trois promos forfaits mobiles valables sans engagement et sans condition de durée dès 5.99€ par mois de l'opérateur Coriolis expirent ce mardi 6 septembre à minuit. En craquant pour l'une de ces promos 40Go, 60Go et 110Go de ce MVNO, vous ne subirez pas d'augmentation de prix au bout d'un an. La première formule est proposée à 5.99€, la seconde à 7.99€ et enfin la troisième à 11.99€ par mois. Ces offres mobiles sans engagement fonctionnent sur le réseau 4G de l'opérateur SFR. Vous pourrez communiquer sans compter en France et en UE et DOM. Les appels, SMS et MMS sont effectivement en illimité avec ces trois forfaits pas chers. Pour la data, les 40, 60 et 110Go sont autorisés en France métropolitaine dont respectivement 6, 7 et 10Go sont utilisables en Europe et DOM.

Le forfait mobile 110Go est compatible avec le réseau 5G avec l'option à 5€ par mois. Pour les plus connectés, Coriolis propose un abonnement 210Go au prix de 19.99€ en 4G ou encore à 24.99€ en 5G.

Deux autres forfaits mobiles en promotion pendant un an

Coriolis affiche deux autres forfaits sans engagement en promotion pendant un an. Le premier idéal pour les petits consommateurs est à seulement 1.99€ par mois pendant un an puis 3.99€. Il comprend l'essentiel à savoir 2h d'appels, 200 Mo d'internet ainsi que les SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine comme depuis les pays de l'Union européenne et les DOM.

Le second offre quant à lui de l'illimité pour les communications ainsi qu'une jolie enveloppe Web de 90Go. Il est proposé au prix promotionnel de 8,99€ par mois puis 11,99€. Vous profiterez avec cet abonnement de 90Go de données mobiles en France dont 10Go utilisables depuis les DOM et l'UE ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en métropole et depuis l'Europe et les DOM.