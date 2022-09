L'iPhone 13 disponible à un prix canon avant la sortie de l'iPhone 14!

L'iPhone 14 arrive, c'est le moment de s'offrir l'iPhone 13 !

Apple a annoncé la sortie de son nouveau bijou, l'iPhone 14. C'est donc le moment idéal pour s'offrir son petit frère l'iPhone 13 qui est en promotion à un prix défiant toute concurrence chez RED by SFR. L'iPhone 13 est disponible à 729€ au lieu de 829€ avec la souscription à un forfait sans engagement au choix! Cette remise de 100 € fonctionne sur l'ensemble des coloris et des capacités de stockage.

La Keynote de sortie de l'iPhone 14 est un des évènements les plus attendus de l'année pour les fans d'Apple, mais aussi car c'est le meilleur moment pour acheter son iPhone 13 en promotion.

L'iPhone 13 pas cher et ultra performant



L'iPhone 13 se décline en six couleurs différentes : Vert, Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste à la poussière et ne craint pas l'eau. Un port Lightning 2.0 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre portable. L'iPhone 13 est un smartphone doté d'un écran Super Retina d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 6,10 pouces de diagonale et d'une définition de 2532 X 1170 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.



Pour vos photos et vidéos, trois modules photos sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière intègre, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant à l'objectif avant, il possède une résolution de 12 Mpx. L'iPhone 13 vous permettra par ailleurs d'enregistrer vos clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.

Du côté des performances, l'appareil opte pour la puce A15 Bionic, appuyée par une RAM de 4 Go et un stockage de 128 à 512Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Concernant le réseau et la connectivité, le mobile possède la 5G NR ainsi que le wifi 6 802.11ax. L'appareil fonctionne avec iOS 15 et vous permettra de profiter des mises à jour d'iOS encore longtemps. Côté autonomie, sa batterie de 2 815 mAh de capacité se recharge avec la charge sans fil ou la charge rapide 20 W.