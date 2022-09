iPhone 14 contre Samsung Galaxy S22, quelles sont les différences ? Lequel est fait pour vous ?

Le design est un peu l’affaire de chacun mais les deux smartphones ont chacun leur atout. Les profils de l’iPhone 14 sont plats avec un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur, ce qui est aussi le cas pour le mobile Samsung proposant des profils légèrement moins plats. Le smartphone sud-coréen a l’avantage d’être très léger 168 grammes contre 172 grammes pour le mobile Apple. Ils sont presque aussi compacts, l’un que l’autre mesurant 146 mm de haut pour le Galaxy S22 contre 146,7 mm pour l’iPhone 14 et 71,5 mm de largeur contre 70,6 mm pour le téléphone Samsung. On ne connaît pas la capacité exacte de la batterie de l’iPhone 14 mais elle est d’un minimum de 3227 mAh (celle de la batterie de l’iPhone 13) contre 3700 mAh sur le Galaxy S22. Ce dernier peut supporter une charge de 25 watts contre 20 watts pour le mobile américain.

Lequel offre le plus de puissance et quid de leur connectivité ?

Question performances, c’est l’iPhone 14 domine les débats avec son chipset A15 Bionic 5 cœurs GPU contre l’Exynos 2200 intégré sur le Galaxy S22. Ce dernier profite toutefois de 8 Go de mémoire vive contre 6 Go sur l’iPhone 14. Les deux écrans ont une diagonale de 6,1 pouces sur une dalle AMOLED mais celui de Samsung supporte le format HDR10+ et offre surtout une fréquence de 120 Hz contre 60 Hz pour l’iPhone 14, ce qui lui permet de proposer des défilements plus rapides. La partie connectée est identique puisque les deux mobiles sont compatibles 5G, supportent le Wi-Fi 6 et le NFC. Le Samsung peut accueillir deux cartes SIM contre une seule physique sur le mobile Apple mais il peut supporter la technologie eSIM d’une carte virtuelle. Pour l’authentification du propriétaire, l’iPhone 14 propose la fonction Face ID alors qu’il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran du Samsung Galaxy S22. Les deux mobiles sont totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.

La partie multimédia en détail et comparée

Enfin, pour la partie photo et vidéo, le Samsung Galaxy S22 utilise un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur secondaire de 12 mégapixels et un autre objectif de 10 mégapixels stabilisé capable de proposer un zoom optique 3x. Du côté de l’iPhone 14, il y a deux capteurs de 12 mégapixels dont un est stabilisé et la nouvelle fonction d’optimisation des photos Photonic Engine. Pour les selfies, le Samsung dispose d’un capteur de 10 mégapixels contre un module de 12 mégapixels sur le mobile américain avec une fonction autofocus automatique.