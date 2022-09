Google Pixel 6: L'indispensable de Google à moins de 500€

Le Google Pixel 6, dernier smartphone du géant américain, est en promotion actuellement ! Suite à l'annonce de son successeur, le Google Pixel 7, on retrouve le Pixel 6 en promotion en ce moment chez Amazon pour un prix inférieur à 500€. C'est un excellent rapport qualité/prix pour ce smartphone design et performant.

Le Google Pixel 6, un des meilleurs smartphones de sa catégorie est en promotion exceptionnelle chez Amazon. Son design original et ses capacités de prises photos et vidéos vous avaient conquis lors de sa sortie ? Alors, c'est le moment idéal pour vous offrir le smartphone premium du géant américain. Il est aujourd'hui à moins de 500€ chez Amazon, sur la boutique officielle de Google. De plus, vous pouvez profiter du paiement en 4 fois sans frais sur ce téléphone ainsi que de la livraison gratuite.

Nous en faisions un des essentiels de la rentrée, c'est aujourd'hui encore plus le cas avec cette promotion Amazon faisant passer le prix du Google Pixel 6 de 649€ à 498,25€ soit 23% de réduction! Ce roi de la photographie, que ce soit en qualité de résolution ou dans la prise en main sera idéal pour refaire votre feed Instagram pour la rentrée.

Design de ce nouveau Google

Le Pixel 6 se décline en deux coloris différents (noir carbone et gris océan). Il a un poids de 207 g et mesure 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Au niveau des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le smartphone Pixel 6 est doté d'un écran Oled d'une diagonale de 6,40 pouces, de 90 Hz de taux de rafraîchissement et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Photos et vidéos

Pour les amateurs de photographie, trois modules photos sont présents sur le Pixel 6, deux modules arrière et un module frontal pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Le second objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne l'objectif avant, il est doté de 8 Mpx de résolution. Avec cet appareil, vous pourrez réaliser des clips vidéo en 4K@60 IPS. Ce portable est doté d'un stabilisateur électronique.

Performances et endurance : que nous offre ce Pixel 6 ?

Le mobile embarque la puce Tensor. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Il est également équipé d'une puce graphique Mali G78. La RAM de ce SoC est de 8 Go. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil possède la LTE 4G, le HSPA 3G+, le GSM 2G et la 5G ainsi que le wifi 6. Android 12 est installé sur le mobile. Du côté de l'autonomie, sa batterie de 4 614 mAh de capacité est compatible avec la charge sans fil ou une charge rapide de 30 W.