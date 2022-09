iOS 16 : Toutes les nouveautés de la dernière mise à jour d’Apple pour ses iPhone

La dernière version du système d’exploitation d’Apple pour ses smartphones et ses tablettes tactiles, iOS 16 peut être installée sur les iPhone 8 et supérieur ainsi que sur les iPad 5 et supérieurs. Elle est disponible gratuitement directement depuis les paramètres de l’appareil dans la rubrique Réglages.

Un écran de verrouillage plus complet et un mode concentration évolué

L’une des principales nouveautés d’iOS 16 est la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage. Il est désormais possible de choisir la police de caractère de l’horloge et on peut y ajouter plusieurs widgets se rapportant aux applications idoines afin d’avoir certaines informations seulement en saisissant le mobile. Apple propose plusieurs modèles de photos pour le fond de l’écran de verrouillage avec la possibilité de faire passer des éléments graphiques derrière certains objets des photos pour un rendu plus fun.

Les notifications s’affichent désormais en bas de l’écran et il s’agit de les agrandir vers le haut si on veut en savoir plus, un geste contraire à celui qui était fait jusqu’ici pour connaître les derniers messages arrivés. La notion de Lives Activities entre en fonctionnement permettant de suivre, en temps réel, certains évènements comme les livraisons de repas, scores de matches sportifs, etc.

Pour tenter de décrocher un peu de nos mobiles, Apple propose désormais la fonction Mode concentration au sein d’iOS 16 disponible depuis l’écran de verrouillage. On peut personnaliser ces modes avec des applications telles que Messages, Calendrier, Mail, par exemple.

iOS 16, le droit à l’erreur et à la ponctuation automatique depuis la dictée vocale

Avec iOS 16, il est possible de modifier les messages même ceux qui ont été envoyés pendant une durée de 15 minutes si, par exemple, on s’aperçoit qu’une énorme faute d’orthographe s’est glissée dans le texte à cause, ou pas, du correcteur orthographique. Le destinataire a accès au journal des modifications et peut ainsi voir quels changements vous avez pratiqué mais cela peut aider à sauver certaines situations délicates, le cas échéant. Notez aussi la possibilité d’annuler le message pendant 2 minutes après son envoi, ce qui peut être pratique si vous vous trompez de destinataire. Un message peut être marqué comme non lu, une information vue par vos correspondants. Toujours au sujet des messages mais, plus généralement, la dictée vocale a été améliorée. La ponctuation automatique est désormais de mise avec la possibilité d’insérer des émojis, à la voix, bien entendu.

Plus de contrôle, une configuration plus facile et un suivi de la santé plus poussé

À des fins de contrôle parental, vous pouvez recevoir des alertes si vos enfants ainsi surveillés essaient d’envoyer des photos suspectes et en cas de chemin inverse pour de tels clichés, des ressources de prévention sont proposées. Le temps d’écran peut être réglé et la mise en œuvre est simplifiée. Une rallonge de temps d’écran supplémentaire peut être demandée par l’enfant par Messages. Pour la santé, iOS 16 propose la mise en place d’un suivi de prise de médicaments depuis la création d’une liste de rappels et un suivi des menstruations peut également être établi. Vos proches peuvent partager leurs informations de santé au sein de l’application correspondante.

Détourez d’une tape, partagez en groupe et passez par différentes étapes sur votre itinéraire

La retouche photo est facilitée grâce à la possibilité de modifier les clichés directement depuis l’application sans avoir à utiliser une autre tierce. Restez appuyé sur le sujet pour créer automatiquement un détourage de celui-ci et une copie à coller n’importe où, ou pour une sauvegarde. La photothèque partagée iCloud permet de créer un espace dédié commun à un maximum de 6 personnes pour y déverser les photos que l’on souhaite. Les textes peuvent être détectés dans les vidéos pour être copiés puis collés dans d’autres applications.

L’application de messagerie Mail gagne plus de précision dans la recherche et ajoute la possibilité de programmer l’envoi d’un e-mail et d’en annuler l’envoi pendant 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton correspondant. Enfin, notez que l’application Plan permet désormais d’ajouter jusqu’à 15 étapes à votre itinéraire. Elle prend aussi maintenant en compte les dénivellations pour les piétons. Voici un aperçu non exhaustif des principales nouveautés proposées au sein d’iOS 16 que vous pouvez installer dès à présent.