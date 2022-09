Forfait mobile : Dernier jour pour les trois super promotions RED by SFR dès 5€ par mois sans engagement

Un mini abonnement mobile 1 Go pour 5 €/mois, ça vous intéresse ?

Si vous n'arrivez jamais au bout de votre enveloppe data, RED by SFR a pensé à vous ! L'opérateur commercialise jusqu'au 19 septembre un mini abonnement mobile avec 1Go au prix de 5 €/mois sans engagement de durée. Ce forfait RED by SFR inclut l'essentiel à savoir 1Go d'internet par mois ainsi que les appels, SMS et MMS illimités que ce soit dans l'Hexagone, depuis les DOM ou depuis l'Union européenne. Ce forfait pas cher fonctionne jusqu'en 4G sur le réseau SFR. Pour la consommation internet, au-delà des 1Go, le rechargement de 1Go à 2€ est possible (limite à 4 recharges chaque mois). Vous aurez également le droit de vous connecter gratuitement en Wifi via les hotspot SFR. L'usage modem est autorisé.

15 €/mois pour un maxi forfait 100 Go

Vous cherchez un forfait mobile pas cher pour profiter de toutes vos applications et l'internet depuis votre Smartphone en toute tranquillité ? L'opérateur RED by SFR propose un forfait connecté à prix cassé et ce jusqu'à ce soir minuit. Il s'agit en effet d'un abonnement de téléphone comprenant une généreuse enveloppe Web de 100Go à seulement 15€ par mois sans engagement de durée. Vous pourrez en plus bénéficier d'un accès sans limite aux hotspot Wifi SFR en France métropolitaine et utiliser la fonction modem. Vous profiterez de la 4G de SFR avec cet abonnement et la 5G est mise à disposition avec un complément de 5€ par mois. Pour ce qui est de l'internet en Europe et DOM, vous aurez la possibilité de naviguer sur la toile et utiliser vos applis depuis votre mobile à hauteur de 17 Go par mois. Vous disposerez également des appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.

200 Go à 20 €/mois

Vous voulez encore plus de gigas chaque mois ? RED by SFR met en promo un forfait XXL avec 200 Go au prix rond de 20€ par mois sans engagement. Avec ce forfait connecté, vous pourrez consommer jusqu'à 200 Go de data dans l'Hexagone sur le réseau 4G de SFR ( 5G en ajoutant 5€ de plus par mois). En optant pour ce forfait mobile illimité, vous pourrez bénéficier en plus de 20 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, si cette offre mobile sans engagement vous intéresse, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. L'accès aux hotspot Wifi SFR et l'usage modem sont également compris avec ce forfait RED.