Le Vivo X80 Lite bientôt présenté au monde entier débarquera sur le segment du milieu de gamme

En France, Vivo a récemment lancé le smartphone haut de gamme X80 Pro très axé sur la photo et embarquant des composants à la pointe. Il se dit de manière très insistante que deux autres modèles seraient en préparation pour la marque chinoise. Il s’agirait du Vivo X80 Lite, un appareil de milieu de gamme et d’un très haut de gamme, le X80 Pro+. Une image réaliste de ce qui pourrait effectivement être le X80 Lite a fait surface sur la toile. Ce rendu publié par le site Winfuture, s’il est avéré révèle le design du futur X80 Lite. Il se présente sous des traits qui ressemblent beaucoup à ceux du Vivo V25. Il y a deux cercles à l’arrière qui englobent les capteurs photo dorsaux avec un troisième module qui serait légèrement déporté mais tout de même sur la plaque qui accueille également le flash LED.

Quelle configuration technique pour le Vivo X80 Lite ?

L’écran a une encoche là où la plupart des smartphones proposent désormais à l’avant, un poinçon plus discret. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale installé sous la surface d’affichage permettant l’identification du propriétaire. Les boutons de mise en veille et de gestion du volume sont disponibles sur le profil droit, lorsqu’on regarde le mobile de face. Il serait décliné en bleu et en doré. Son écran mesurerait 6,44 pouces avec une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Vivo X80 Lite serait animé par le chipset MediaTek Dimensity 900 associé à 8 Go de mémoire vive avec 256 Go d’espace de stockage interne extensibles avec une carte micro SD. La batterie aurait une capacité de 4500 mAh supportant la charge de 44 watts. Au dos, il y aurait un capteur photo principal de 64 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur à macro de 2 mégapixels. Les selfies seraient confiés à un capteur frontal de 50 mégapixels, la marque devenant l’une des plus avancées sur cette dernière activité avec des capteurs embarquant un nombre de pixels bien plus important que les autres fabricants.



Prix et disponibilités des Vivo X80 Lite et Vivo X80 Pro+

Avec un tarif estimé à 450 € environ, il vient directement concurrencer le Google Pixel 6a, le Nothing phone (1), le Oppo Reno8 Lite, le Samsung Galaxy A53 5G voire le realme GT Neo 3. Nous attendons une prise de parole de la marque dans les prochaines semaines au sujet du Vivo X80 Lite et peut-être aussi du Vivo X80 Pro+.