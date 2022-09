Bientôt une nouvelle série de smartphones chez Honor avec l’entrée de gamme Honor X6 ?

La marque Honor doit continuer de développer son offre pour tenir sur le marché des smartphones et après le très haut de gamme flagship, Magic4 Pro, le fabricant se concentre sur des modèles plus abordables notamment avec le Honor X6 qui est attendu dans les prochaines semaines et dont les principales caractéristiques techniques semblent connues. En voici tous les détails.

Pendant le salon IFA 2022, Honor a officiellement présenté le smartphone Premium Honor 70 5G dont les caractéristiques techniques sont très intéressantes pour son prix. Mais pour tenter un public aussi large que possible, la marque doit aussi être présente sur d’autres segments de marché comme l’entrée de gamme. Pour cela, elle pourrait répondre avec l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle, le Honor X6.

Selon une personne d’origine malaisienne qui semble très bien renseignée, le Honor X6 serait un mobile avec un design assez conventionnel avec un dos particulièrement brillant, reflétant aisément toutes les sources de lumière qui viennent se poser dessus. Il y aurait un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche, comme sur la quasi-totalité des mobiles et reprenant le design du Honor X8 et de sa version 5G. Il se murmure qu’il pourrait contenir un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Un grand écran et surtout une grande batterie pour un prix des plus abordables

Le Honor X6 pourrait être équipé d’un écran LCD mesurant 6,5 pouces en diagonale. L’informateur ne précise pas s’il s’agit d’une surface d’affichage qui peut faire monter sa fréquence de rafraîchissement à un niveau supérieur aux 60 Hz classiques ou pas. Il indique juste sa définition qui serait HD+ soit 720x1600 pixels. L’appareil serait animé grâce à un chipset MediaTek sans plus de précision. Il serait équipé d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh ce qui lui permettrait de proposer une autonomie très importante. Il y aurait un maximum de 4 Go de mémoire vive. Il est toutefois possible qu’une option d’ajout de mémoire virtuelle soit disponible comme sur d’autres mobiles de la marque permettant ainsi de puiser dans la capacité de stockage interne pour aider aux lancements et à l’exécution des applications. Il y aurait un espace de 128 Go de mémoire.



Le capteur photo frontal pourrait disposer de 5 mégapixels au niveau d’une encoche. Logiquement, le Honor X6 devrait être animé par Android 12. Un prix de 130 dollars est avancé et le mobile pourrait être proposé en trois coloris ; noir, bleu ou blanc. Nous verrons dans les prochaines semaines si le Honor X6 est officiellement disponible sur notre marché.