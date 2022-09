Ces deux super forfaits mobiles 20Go et 50Go à moins de 8€ par mois à VIE expirent bientôt

Dernier jour pour obtenir un forfait mobile 20Go ou 50Go à prix canon à VIE

L'opérateur Syma Mobile propose deux forfaits mobiles à prix canon et pas seulement la première année. Il s'agit des séries limitées 20Go et 50Go a respectivement 6.99€ et 7.99€ par mois à VIE. Ces deux abonnements de téléphone sans engagement de durée incluent de belles prestations.

Vous profiterez en effet de l'illimité pour vos communications appels, SMS et MMS aussi bien en France que depuis l'Europe et les DOM, En matière d'internet, les 20Go et 50Go sont valables en France métropolitaine sur le réseau 4G de SFR. En voyage, vous disposerez de 5Go et 8Go par mois respectivement. Autre atout, avec ces deux forfaits pas chers, vous pourrez appeler en illimité depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens.

Autre promo : le forfait 100Go à 10.99€ par mois pendant un an

Jusqu'au 20 septembre inclus, le MVNO propose un autre forfait mobile avec davantage d'internet à prix réduit et ce pour une période de 12 mois. L'abonnement offre une généreuse enveloppe Web de 100Go au prix cassé de 10.99€ par mois la première année. Au-delà, le tarif appliqué sera de 12.99€ par mois. Si vous souscrivez avant ce soir minuit, vous profiterez :