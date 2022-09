French Days 2022 : comment bien se préparer pour faire de bonnes affaires ?

Ce vendredi 23 septembre, à partir de 7h, et jusqu’au lundi 26 septembre à minuit, les French Days 2022 sont de retour pour leur édition de la Rentrée. Quelques semaines avant le Black Friday et les fêtes de fin d’année, c’est une nouvelle opportunité de faire de très bonnes affaires. Mais pour cela, il est important de bien s’y préparer. Afin de vous aider dans ce cadre, nous partageons ici avec vous nos conseils pratiques, ainsi que les pièges à éviter.

French Days 2022 : qui participe ?

Si vous envisagez de profiter des promos qui seront proposées pendant ces quelques jours, vous devez, tout naturellement, commencer par savoir où elles seront proposées. L’une des premières choses à faire est donc de vous renseigner sur les enseignes qui participeront à l’événement.

Pour cela, il suffit de consulter la liste disponible sur le site officiel de l’événement. Pour info, les grosses enseignes à l’origine de l’opération seront tout naturellement de la partie, ainsi que de nombreuses grandes marques déjà présentes lors des précédentes éditions.

De grosses promos seront donc notamment proposées sur les sites des enseignes suivantes :

La Redoute ;

Boulanger ;

Fnac Darty ;

Cdiscount ;

Rue du Commerce ;

ShowroomPrive ;

SFR ;

RED By SFR ;

Bricomarche, etc.

Bien entendu, ce n’est là qu’un infime échantillon des participants. Précisons d’ailleurs, qu’en plus des sites d’e-commerce, de nombreux commerces physiques participent également à l’événement.

Bien se préparer aux French Days 2022 : faire du repérage et faire sa liste d’achats

Une fois que vous avez identifié les enseignes participantes, ne perdez pas de temps ! Commencez dès maintenant à vous renseigner sur les promos prévues pendant la période. Consultez les sites de vos marques préférées et notez les bons plans qui vous intéressent, ainsi que la procédure pour en bénéficier (codes promos, délais, réductions, etc.).

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez ajouter les pages utiles aux favoris de votre navigateur web. Cette première étape vous aidera à faire votre petite liste de courses, mais aussi à identifier les « vraies » promos.

Comparer les offres avant d’acheter !

Durant les 4 jours que va durer cette édition des French Days 2022, les remises, réductions, rabais et autres promos en tous genres vont pleuvoir. Afin de dénicher celles qui sont réellement les plus avantageuses, prenez donc la peine de comparer, au moins un peu, les offres avant d’acheter.

Fixez-vous un budget et préparez votre carte de crédit

Avec la multitude de bons plans qui seront accessibles, vous risquez de faire des folies si vous ne contrôlez pas un peu vos dépenses. Pour éviter de faire des excès et de vous retrouver en situation compliquée par la suite, fixez-vous donc un budget à ne pas dépasser pour vos achats de la période.

Assurez-vous ensuite que ce budget soit disponible sur le moyen de paiement accepté par les sites de vos marques favorites. Dans ce cadre, l’idéal est donc de recharger votre carte de crédit et/ou votre compte Paypal, qui sont les moyens de paiement les plus courants.

En plus de tous ces conseils, n’oubliez pas de rester connecté à notre page afin d’accéder, en priorité, à toutes les bonnes infos au sujet des promos et bons plans hi-tech, internet et téléphonie mobile des French Days 2022.