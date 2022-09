Découvrez les forfaits illimités 100Go en promo pour les French Days chez SOSH, Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom !

Vous souhaitez faire le plein de data ? Découvrez dans cet article les forfaits illimités 100Go mis en avant durant les French Days par les opérateurs SOSH, Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom : 100Go dès 13,99€ par mois et sans engagement !

SOSH : série limitée 100Go à 15,99€

L'offre réservée aux nouveaux clients de SOSH va faire des heureux : 100Go d'internet au prix de 15,99€ par mois, même au-delà de la première année d'abonnement !

Ce forfait vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine et de profiter de 20Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. L'illimité sera de mise en France comme depuis ces dernières destinations. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont des proches dans les DOM : les communications émises depuis la Métropole en direction des ceux-ci sont comprises dans ce forfait sans engagement.

Free Mobile : série Free 100Go à 13,99€

Jusqu'au 4 octobre inclus, Free Mobile propose sa nouvelle série Free 100Go à 13,99€ par mois, valable pendant 1 an. Après ce délai, cette série évoluera vers le forfait Free 5G avec plus de garanties.

La série Free vous offre 100Go en France métropolitaine ainsi que le Free WiFi illimité, mais aussi 16Go pour rester connecté lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM. Bien entendu, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

RED by SFR : forfait RED 100Go pour 15€

Chez RED by SFR, vous pouvez souscrire - jusqu'au 28 septembre inclus - au forfait RED avec 100Go en versant 15€ par mois. Lors de vos déplacements à travers l'Union européenne et les DOM, vous disposerez de 17Go dédiés à votre connexion à l'étranger. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous apprécierez l'illimité pour l'ensemble de vos appels et messages.

Envie d'agrémenter votre offre mobile ? Deux options s'offrent à vous. La première est la "vitesse 5G" à 5€ par mois pour optimiser votre navigation. La seconde est l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada", également à 5€ par mois, qui vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 20Go dans les zones Europe, USA et Canada en plus de pouvoir y communiquer à votre guise.

Bouygues Telecom : forfait B&You 100Go à 14,99€

Bouygues Telecom, de son côté, propose jusqu'au 26 septembre prochain, 23h59, une offre B&You 100Go au prix de 14,99€ par mois, et pas seulement les 12 premiers mois d'abonnement !

Avec ce forfait, vous pourrez naviguer sur la toile en toute sérénité en France métropolitaine grâce aux 100Go fournis et utiliser jusqu'à 25Go pour votre usage internet depuis l'étranger (Europe et DOM). Vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations.