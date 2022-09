French Days chez Samsung : jusqu’à 50 € de remise sur les Galaxy A23 5G et A33 5G

Le Galaxy A23 5G à partir de 299 €

Un peu plus d’un an après une version 4G assez minimaliste, Samsung a lancé le Galaxy A23 5G afin de proposer aux utilisateurs, un smartphone 5G performant et pas cher. Aujourd’hui, dans le cadre des French Days, Samsung rend la 5G encore plus accessible en offrant une remise immédiate de 20 € sur le prix de vente conseillé de ce modèle. Le Galaxy A 23 5G est donc proposé, jusqu’au 26 septembre, à partir de 299 € au lieu de 319 € pour l’unique variante avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.



Pour ce prix, vous pourrez profiter des excellentes performances de la puce Snapdragon 695 qui équipe cet appareil, ainsi que de son bel écran Full HD+ de 6,6 pouces qui possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un affichage ultra fluide. 4 capteurs arrière (50+4+2+2 mégapixels) et un capteur avant de 32 mégapixels permettent de faire de belles photos. Enfin, pour la batterie, vous pouvez compter sur les 5000 mAh offerts pour vous tenir toute la journée.

Le Galaxy A33 5G à partir de 329 €

Sur le Galaxy A33 5G, le rabais offert par Samsung est encore plus intéressant : 50 € de remise immédiate ! Avec cette offre, vous pouvez donc acheter ce smartphone à seulement 329 € au lieu de 379 €.

Pour ce qui est des caractéristiques, retenez que ce modèle est doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa puce Exynos 1280 est associée à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, avec une possibilité d’extension jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte micro SD.

Côté photo, ce smartphone 5G possède, lui aussi un quadruple capteur arrière, dont un gros capteur principal de 48 mégapixels, avec stabilisation optique, capable de filmer en 4K. Il est par ailleurs alimenté par la même batterie de 5000 mAh que le Galaxy A23 5G, avec la charge rapide à 25 W. Autre atout majeur de ce téléphone : il est étanche à l’eau et à la poussière comme en témoigne sa certification IP67.

Une coque porte-carte offerte avec votre Galaxy A33 5G

Dans le cadre de cette promo, la boutique en ligne vous offre naturellement des points Samsung Rewards à faire valoir lors de vos prochains achats. Mais ce n’est pas tout ! Pour tout achat d’un Samsung Galaxy A33 5G, la marque vous offre en prime, une coque porte-carte. Sélectionnez simplement la couleur de votre choix sur la page cadeau avant de valider votre commande.