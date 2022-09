French Days Rentrée 2022 : le Galaxy A53 5G à prix cassé sur la boutique en ligne Samsung

60 € de remise immédiate sur tout achat d’un Samsung Galaxy A53 5G

Si vous avez déjà consulté le prix du Galaxy A53 5G, vous avez sûrement dû noter qu’il démarre à 459 € pour la version avec 128 Go. Mais ça c’était avant les French Days ! Pendant ces quelques jours, ce tarif subit une remise immédiate de 60 € et est donc affiché à partir de 399 € au lieu de 459 €. Etant donné qu’il s’agit d’une remise immédiate directement appliquée sur le prix de ce smartphone, vous n’aurez pas de coupon ou de code promo à utiliser avant d’en bénéficier. Toute ce que vous avez à faire est de régler le montant final et de valider votre commande.

Une coque transparente offerte

Et ce n’est pas tout ! Les achats effectués sur le Samsung Shop pendant la période sont également récompensés par un petit cadeau qui peut être très utile : une coque transparente. Comme pour la remise, cette coque est ajoutée directement à votre panier. Rappelons, que sous réserve de disponibilité, vous pouvez acheter votre Samsung Galaxy A53 5G en Noir, Bleu, Gris ou Rose.

Rappel des caractéristiques du Samsung Galaxy A53 5G

Pour rappel, le Galaxy A53 5G est équipé d’une puce Exynos 1280 couplée à 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne avec une possibilité d’extension à l’aide d’une carte mémoire. Bien calibré, son écran AMOLED de 6,5 pouces est rafraîchi à 120 Hz. L’affichage est donc fluide et très agréable. Côté photo, 4 capteurs sont installés à l’arrière du téléphone, dont un de 64 mégapixels, avec stabilisation optique et possibilité d’enregistrer en 4K à 30 images par seconde. Pour les selfies, un capteur frontal de 32 mégapixels est posté dans le poinçon de l’écran. Enfin, pour l’autonomie, le Galaxy A53 est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui peut tenir jusqu’à deux jours et qui est compatible avec la charge rapide à 25 W.

JE PROFITE DE LA PROMO