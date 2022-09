Ces trois super forfaits mobiles de 20 à 120Go dès 6.99€ et sans hausse de prix sur le réseau Bouygues Telecom à saisir rapidement

Trois forfaits illimités à prix canon et pas que la première année

L'opérateur NRJ Mobile casse les prix et pas seulement la première année avec ces trois séries limitées disponibles jusqu'au 27 septembre inclus. De 20 à 120Go à partir de 6.99€ par mois, vous pourrez profiter d'une belle offre en fonction de vos besoins en matière d'internet. Ces trois forfaits mobiles sans engagement fonctionnent par ailleurs sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez appeler sans limite vos proches en France mais aussi en voyage en Europe et DOM. Ces trois formules incluent en effet les appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones. Pour les usages Web, les volumes sont de 20, 70 et 120Go en France et 8, 12 et 13Go respectivement depuis l’Europe et les DOM.

Pour ce qui est des tarifs, vous pourrez profiter d'un prix fixe de :

6.99€ par mois avec la Série Limitée 20Go

9.99€ par mois avec l'offre 70Go

13.99€ par mois avec la formule 120Go

Pourquoi choisir un forfait NRJ Mobile ?

L'opérateur NRJ Mobile vous permet de profiter d'une offre sans engagement de durée dont le prix n'évoluera pas au bout de quelques mois. Par ailleurs, vous disposerez d'un service client à votre écoute du lundi au samedi de 8h à 20H. Autre atout, vous bénéficierez d'un réseau mobile de qualité que ce soit en 4G/5G selon votre abonnement. Enfin, vous pourrez demander à conserver votre numéro de mobile actuel. NRJ Mobile se chargera du transfert de votre numéro en renseignant le code RIO lors de votre souscription.