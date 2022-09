Comment acheter l’un des meilleurs smartphones du moment en payant seulement 1 € à l’achat ?

Forfait Sensation de Bouygues Telecom + Financement Smartphone 0% : la formule gagnante !

Eh oui ! C’est, une fois de plus, l’opérateur Bouygues Telecom qui vole à la rescousse des amoureux de smartphones à travers une promo bien ficelée. Valable jusqu’au 30 septembre 2022 (inclus), l’offre dont il s’agit ici associe plusieurs gestes commerciaux afin de rendre plus accessibles, une large sélection de smartphones récents.

Des remises immédiates associées aux forfaits Sensation 90 Go et plus

La première chose à faire pour profiter de ce bon plan, c’est de souscrire à un forfait Sensation 90 Go, 170 Go ou 240 Go de Bouygues Telecom lors de la commande de votre nouveau smartphone. Vous bénéficierez alors automatiquement d’une grosse remise immédiate pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros.

Une offre de remboursement après achat de 80 €

Bouygues Telecom vous réserve aussi une autre surprise très intéressante à faire valoir après l’achat de votre smartphone. Il s’agit d’une ODR de 80 € qui permet d’alléger encore plus vos dépenses. Pour en profiter, il suffit de télécharger le coupon sur le site web, de le remplir et l’envoyer.

L’offre de financement smartphone à 0 %

Après ces remises et remboursements, il vous restera tout de même, en fonction du modèle que vous avez choisi, une jolie somme à payer pour votre nouveau smartphone. Mais pas de panique !

En collaboration avec YounitedCredit, Bouygues Telecom vous offre la possibilité d’étaler le paiement de ce solde sur une durée de 24 ou 36 mois, selon le modèle. La bonne nouvelle, c’est que ce financement est à 0%. Vous ne payez donc aucun intérêt sur ce crédit.

Au final, en cumulant ces divers avantages, votre smartphone vous revient seulement à 1 € à l’achat ! Le reste est payé chaque mois conformément à l’échéancier retenu.

N’oubliez pas, par ailleurs, de prévoir, en plus du montant de la mensualité calculée pour le paiement de votre nouveau smartphone, le coût du forfait Sensation auquel vous l’associez.



Une large sélection de smartphones concernés

Ce super bon plan de Bouygues Telecom est valable pour une large sélection de smartphones. Les modèles fournis sont tous neufs et font partie du catalogue de plusieurs grandes marques :

Samsung : Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A13 5G ;

: Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A13 5G ; Apple : iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ;

: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ; Oppo : Oppo Reno 8 Lite, Oppo Reno 8 Pro, etc.

Notez par ailleurs que vous pouvez encore alléger encore plus votre facture en faisant reprendre votre ancien smartphone. Vous pourrez alors, en plus du montant de l’estimation de votre ancien mobile, profiter d’un généreux bonus de reprise pouvant aller jusqu’à 150 € pour les smartphones de certaines marques. N’hésitez donc pas à en profiter avant de valider votre commande d’un nouveau smartphone.