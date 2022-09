Huawei va bien commercialiser le Mate 50 Pro en Europe, tous les détails

La marque Huawei propose actuellement la nouvelle série de smartphones haut de gamme Mate 50 mais uniquement pour le marché chinois. Elle est composée des modèles Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro et Mate 50 RS Porsche Design. Or, il se trouve que le Mate 50 Pro sera aussi commercialisé en Europe mais toujours sans les services de Google et limité aux réseaux 4G. Malgré cela, il est doté de caractéristiques techniques vraiment haut de gamme qui peuvent rivaliser avec les ténors du marché.

Une belle fiche technique pour le Mate 50 Pro

En effet, le smartphone Huawei Mate 50 Pro est équipé d’un écran AMOLED incurvé de 6,74 pouces avec une définition 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptative. Le mobile est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 en version 4G associé à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 256 ou 512 Go. Il est possible d’insérer une carte mémoire au format propriétaire Huawei, une NMCard. Il y a une batterie d’une capacité de 4700 mAh à l’intérieur et l’appareil peut supporter une charge à 66 watts. Le Mate 50 Pro est certifié totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Un futur poids lourd de la photo ?

Pour la partie photo où la marque est très attendue car proposant de très beaux clichés parmi les meilleurs depuis les derniers smartphones, le Mate 50 Pro embarque une puce de traitement d’images développée en interne suite à la fin du partenariat que Huawei avait conclu avec Leica (parti avec Xiaomi). Baptisée Xmage, elle permettrait d’optimiser les photos pour un rendu le plus naturel et le plus fidèle à la réalité possible. Pour cela, le Mate 50 Pro dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels à ouverture variable, un capteur de 64 mégapixels avec zoom optique et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels au dos. Pour les selfies, il est équipé d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur 3D.

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le prix des différentes déclinaisons du Mate 50 Pro de Huawei en France. Toutefois, certains médias européens évoquent des tarifs de 1299 € pour la version 128 Go et 1399 € si on préfère 256 Go d’espace de stockage interne. Des tarifs à vérifier lors de la commercialisation du Huawei Mate 50 Pro qui ne devrait plus tarder.