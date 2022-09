Nouvelle série de smartphones Huawei Mate 50, des mobiles sans compromis

Malgré les soucis de commercialisation de ses smartphones sur de nombreux marchés, la marque chinoise Huawei continue de développer ses offres et propose désormais (pour le moment uniquement en Chine), la nouvelle série de smartphones Mate 50. Elle est composée de quatre modèles aux caractéristiques plutôt Premium, haut de gamme avec le Mate 50E, le Mate 50, le Mate 50 Pro et le Mate 50 RS Porsche Design.

Les fiches techniques des Huawei Mate 50 Pro et Huawei Mate 50 RS Porsche Design

Les deux smartphones les mieux équipés sont les modèles Pro et RS Porsche Design profitant d’un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une définition de 1212x2616 pixels supportant le format HDR et bénéficiant d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Les mobiles sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran. Ils sont animés par un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 version 4G. Le Huawei Mate 50 Pro dispose d’une configuration photo avec un capteur de 50 mégapixels, un Sony IMX766, accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et d’un capteur de 64 mégapixels, téléobjectif. Le Huawei Mate 50 RS Porsche Design profite des deux premiers capteurs alors que le dernier est un téléobjectif avec zoom optique de 48 mégapixels, stabilisé optiquement. Comptez sur une capacité de 4700 mAh pour la batterie supportant la charge à 66 watts. Les mobiles peuvent se recharger sans fil avec une puissance de 50 watts maximum.

Les caractéristiques des Huawei Mate 50 et Huawei Mate 50E

Le Huawei Mate 50 dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz avec une définition de 1224x2700 pixels. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 4460 mAh (charge filaire à 66 watts et sans fil à 50 watts) et pour fonctionner, il s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 en version 4G. Il embarque une configuration photo de 50+13+12 mégapixels avec un téléobjectif. Le Huawei Mate 50 E propose la même fiche technique mais dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G version 4G.

Tous les smartphones de la série Huawei Mate 50 sont animés par HarmonyOS sans accès aux services Google. Ils embarquent tous un nouveau système de traitement d’images Xmage développé par le constructeur.

Pour le moment, nous ne savons pas encore si ces nouveaux smartphones seront disponibles en Europe et plus particulièrement en France. En Chine, le Huawei Mate 50E est annoncé à un prix équivalent à 580 € HT. Le Huawei Mate 50 est proposé à un tarif équivalent de 730 € HT alors que les versions Mate 50 Pro 8+256 Go est annoncée à 990 € HT et 1160 € HT pour 8+512 Go et la version ultime, le Huawei Mate 50 RS Porsche Design sera proposé en 12+512 Go à 1890 € HT.