Voici à quoi pourrait ressembler les prochains Samsung Galaxy A14

Vous le savez maintenant si vous nous lisez régulièrement, les marques ont beaucoup de mal à garder secrètes les informations concernant leur smartphone. En effet, ils font souvent l’objet de fuite notamment en ce qui concerne les modèles attendus sur le marché. C’est une nouvelle fois le cas pour l’un des mobiles de la marque Samsung, le Galaxy A14 qui devrait arriver sur le marché l’année prochaine mais dont on peut déjà voir à quoi il pourrait ressembler. C’est le site giznext.com qui a récemment mis en ligne un article complet et illustré grâce au pronostiqueur @OnLeaks détaillant les caractéristiques physiques de l’un des prochains mobiles d’entrée de gamme du géant sud-coréen.

Un écran avec une encoche qui change par rapport à la précédente

Les visuels publiés montrent de petites différences si on compare le Galaxy A13 à ce quoi pourrait ressembler le Galaxy A14. Les capteurs photo semblent toujours posés sur la face arrière de l’appareil. L’une des principales modifications résiderait au niveau de son écran. Le Galaxy A13 dispose d’une surface d’affichage Infinity-V alors que le Galaxy A14 aurait un écran Infinity-U. Il n’y a donc toujours pas de poinçon sur les écrans des modèles d’entrée de gamme chez Samsung, lui préférant une encoche, certainement moins risquée. Rappelons que les écrans Infinity-U étaient jusqu’ici réservés aux modèles des séries Galaxy M proposant une découpe en forme de U en haut de l’écran tandis que les écrans Infinity-V, avec une découpe en forme de V se trouvent habituellement sur les mobiles moins chers, d’entrée de gamme. Les écrans Infinity-O utilisent un poinçon.

Quelles caractéristiques sont attendues ?

La configuration photo pour le Galaxy A14 pourrait s’appuyer sur la présence de 3 capteurs contre 4 installés au dos du Galaxy A13. Un capteur embarquant un plus grand nombre de pixels est attendu comme module principal sur le Galaxy A14. Les visuels publiés montrent la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur le côté ce qui est logique vu qu’il s’agit de l’emplacement prévu pour les mobiles d’entrée, voire de milieu de gamme. Les touches pour gérer le volume et mettre en veille l’appareil seraient positionnées sur le profil de droite. Les dimensions pourraient être de 167,7x78,7 mm pour 9,3 mm d’épaisseur. Difficile pour le moment de savoir quelle puce sera à l’intérieur de l’appareil et s’il sera compatible avec les réseaux 5G.

D’ici à sa présentation officielle qui n’est pas attendue avant le début de l’année prochaine, après les annonces de la série haut de gamme des Galaxy S23, nous aurons certainement d’autres indiscrétions qui seront parvenues jusqu’à nous.