Forfait mobile : Ces deux promos 30Go et 120Go dès 7.99€ par mois à VIE sont arrivées aujourd'hui !

Les nouvelles promotions de l'opérateur Syma Mobile sont arrivées aujourd'hui avec deux forfaits pas chers valables à vie et deux autres à prix réduit pour une période de 12 mois. Ces offres mobiles allant de 20 à 120Go sont sans engagement de durée et démarrent à seulement 6.99€ par mois et ce jusqu'au 10 octobre inclus. Voici tous les détails !

Deux forfaits en promotion et pas seulement la première année

L'opérateur Syma Mobile affiche deux nouveaux forfaits pas chers dont le prix n'évoluera au bout de quelques mois. Ces deux offres mobiles incluant 30 ou 120Go de 4G sont sans engagement de durée. Vous pourrez ainsi facilement changer d'opérateur sans frais à tout moment. En plus de vous proposer un tarif canon durant toute la durée de votre abonnement, Syma Mobile vous octroie de belles prestations chaque mois.

Quel que soit le forfait mobile que vous choisirez, vous pourrez rester en contact avec proches grâce aux appels, SMS et MMS illimités. Ces services de téléphonie sont valables aussi bien en France que lors de vos voyages en Europe et DOM. Autre service de communication compris avec ces deux forfaits mobiles, les appels illimités depuis la métropole vers les fixes de 100 destinations et les mobiles Européens.

Pour vos consommations internet, vous pourrez profiter d'une enveloppe Web de 30Go en France dont 8Go depuis l'UE et DOM pour seulement 7.99€ par mois. Les plus connectés pourront opter pour l'abonnement à 13.99€ par mois incluant 120Go de données mobiles en France dont 15Go en Europe et DOM. Ce dernier est aussi disponible sur le réseau 5G de SFR en ajoutant l'option réseau 5G à 5€ par mois.

Deux forfaits sans engagement à prix réduits pendant un an

Syma Mobile a également ajouté à son catalogue mobile deux autres forfaits en promotion pour une période de 12 mois. Ces deux abonnements sont aussi proposés sans engagement de durée, vous restez ainsi libre de vos mouvements. Vous pourrez choisir :

Le forfait illimité 20Go dont 5Go depuis l'UE et DOM à 6.99€ par mois pendant un an puis 9.99€

par mois pendant un an puis 9.99€ Le forfait connecté 100Go dont 10Go depuis l'UE et DOM à 10.99€ par mois pendant un an puis 13.99€

Ces deux offres mobiles intègrent également l'illimité pour vos appels, SMS et MMS dans l’hexagone et depuis l'UE et DOM. Vous pourrez aussi appeler sans limite depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles Européens.