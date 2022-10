Forfaits mobiles flexibles pas chers : Le petit de Prixtel plus accessible que jamais

Vous permettre de payer le prix le plus juste en fonction de votre consommation en data internet du mois… C’est un peu le crédo des forfaits mobiles flexibles pas chers proposés aujourd’hui par quelques MVNO spécialisés. Parmi ces derniers, figure Prixtel qui a été élu par Capital, meilleur opérateur en qualité de services . Actuellement en promo, ce MVNO propose trois offres 100% flexibles , dont la moins chère, Le petit, démarre dès 6,99 €/mois.

Forfait Le petit de Prixtel : juste ce qu’il vous faut

Idéal pour les petits budgets, ce forfait mobile flexible offre la possibilité d’utiliser jusqu’à 40 Go de data par mois, avec trois paliers de facturation, selon votre consommation du mois.

Jusqu’à 20 Go

Pour les mois au cours desquels vous ne consommez pas plus de 20 Go de data en 4G/4G+, vous ne payerez que 6,99 € pendant la première année. Le tarif passe ensuite à 9,99 €/mois ;

De 20 à 30 Go

Besoin d’un peu plus de volume web au cours de certains mois ? Pas besoin de changer d’offre. Profitez de la 4G/4G+ et payez 9,99 €/mois (12,99 € après les 12 premiers mois).

De 30 à 40 Go

Avec forfait Le petit, vous pouvez aller encore plus loin en utilisant jusqu’à 40 Go en 4G/4G+. Au-delà, vous pouvez continuer à surfer sur le web en débit réduit jusqu’à l’échéance suivante. Sur ce palier, la facture est de 11,99 € sur la première année, puis 14,99 €/mois. Précisons que les volumes web mentionnés sont utilisables via la couverture réseau de l’opérateur SFR.

Les autres services inclus dans le forfait

En plus du volume web en 4G/4G+ utilisable dans toute la France métropolitaine, le forfait mobile Le petit de Prixtel inclut également :

L’illimité pour les appels et SMS/MMS en illimité vers les fixes et mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

vers les fixes et mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ; 10 Go de data utilisable pendant vos voyages en Europe et dans les DOM. Depuis ces destinations, vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et vers ces zones.

Un forfait mobile flexible et neutre en CO2

Prixtel s’engage, depuis quelques années, en faveur de la planète en garantissant des forfaits mobiles neutres en CO2. Pour cela, l’opérateur a mis en place un programme qui consiste à planter des arbres pour chaque forfait souscrit.

Forfait Le petit de Prixtel en promo : comment souscrire ?

Précisons que les tarifs mentionnés ci-dessus sont promotionnels et ne sont valables que jusqu’au 11 octobre 2022 à minuit. Cette promotion est réservée uniquement aux nouveaux abonnés Prixtel. A la souscription, prévoyez 10 € pour l’achat d’une carte SIM. Prixtel vous offre naturellement la possibilité de conserver votre numéro mobile en fournissant votre code RIO.

Dernière info intéressante : à l’instar des autres forfaits proposés par Prixtel, Le Petit est un forfait sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier, sans préavis et sans frais supplémentaire quand vous le voulez.