Xiaomi 12T Pro vs Xiaomi 11T Pro : quelles sont les différences ?

Le nouveau smartphone Xiaomi 12T Pro est maintenant proposé mais par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 11T Pro, quelles sont les différences ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à y voir plus clair et éventuellement savoir si vous devez passer au nouveau modèle ou pas.

Même s’il dispose d’un capteur photo beaucoup plus grand que celui du Xiaomi 11T Pro, le Xiaomi 11T Pro propose un design qui est plus discret, presque un modèle de sobriété par rapport à d’autres mobiles sur le marché qui n’hésitent pas à mettre particulièrement en avant les modules dédiés à la photo. Le Xiaomi 11T Pro est un peu plus arrondi que son successeur avec des dimensions très légèrement revues à la baisse. Le Xiaomi 12T Pro mesure 163,1 mm de haut contre 164,1 mm pour le Xiaomi 11T Pro. Ce dernier mesure 76,9 mm de large contre 75,9 mm pour le Xiaomi 12T Pro qui est également très légèrement plus fin : 8,6 mm contre 8,9 mm pour le Xiaomi 11T Pro. Le nouveau modèle pèse 1 gramme de plus accusant un poids de 205 grammes sur la balance. Les deux appareils ne sont pas officiellement certifiés étanches, pouvant seulement résister à des éclaboussures. Ils embarquent une batterie avec une capacité de 5000 mAh pouvant supporter la charge rapide à 120 watts prometteuse d’une batterie pleine en moins de 19 minutes.

Une plus grande lisibilité sur l’écran du Xiaomi 12T Pro et de bien meilleures performances

L’écran installé au sein du Xiaomi 12T Pro a les mêmes caractéristiques que celui du Xiaomi 11T Pro soit une dalle AMOLED de 6,67 pouces à plat avec des faibles bordures, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision mais alors que la définition maximale du Xiaomi 11T Pro est de 1080x2400 pixels, celle du Xiaomi 12T Pro peut atteindre 1220x2712 pixels dont offrir une meilleure lisibilité. En outre, l’écran du Xiaomi 12T Pro est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale qui non seulement peut empêcher d’autres personnes que le propriétaire de consulter le mobile mais qui peut également servir à mesurer la fréquence cardiaque. Côté performances, le Xiaomi 12T Pro devance largement le Xiaom 11T Pro avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, soit le plus puissant des chipsets pour les mobiles sous Android contre un Snapdragon 888 offrant une grande puissance de calcul malgré tout. Les deux appareils sont proposés avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Ils offrent la même connectivité soit 5G, Wi-Fi 6, NFC et la possibilité d’insérer deux cartes SIM.

Un capteur photo principal de 200 mégapixels contre du 108 mégapixels

Pour la partie photo, le Xiaomi 12T Pro embarque le nouveau capteur Samsung ISOCELL HP1 avec 8 lentilles, un autofocus et 200 mégapixels ouvrant à f/1.9 contre un module de 108 mégapixels installé au dos du Xiaomi 11T Pro. Ajoutez à cela un capteur commun de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Le Xiaomi 12T Pro dispose, en plus d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro alors qu’il s’agit d’un module de 5 mégapixels sur le Xiaomi 11T Pro. Ce dernier est équipé d’un objectif de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie contre un capteur de 20 mégapixels en façade du Xiaomi 12T Pro.