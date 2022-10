Free Mobile vs Coriolis Telecom : deux forfaits pas chers avec le plein de data

Vous souhaitez faire le plein de data mais vous hésitez parmi toutes les offres proposées ? Alors vous devriez trouver votre compte dans cet article : on vous présente un duel de forfaits avec une belle enveloppe data pour 12,99€ par mois, mis en avant par les opérateurs Free Mobile et Coriolis Telecom !

Free Mobile et Coriolis Telecom : 100Go et 110Go d'internet à 12,99€

Les opérateurs Free Mobile et Coriolis Telecom proposent tous deux un forfait mobile avec respectivement 110Go et 100Go d'internet en France métropolitaine au prix de 12,99€ par mois et sans engagement - vous laissant l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Chez Free Mobile, la série Free 110Go est disponible jusqu'à ce jeudi 13 octobre inclus. Elle sera valable une année avant d'évoluer vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois (tarifs préférentiels pour les abonnés Freebox et Freebox Pop, plus de garanties).

Coriolis Telecom vous permet de souscrire à son forfait Brio Liberté 100Go à 12,99€ par mois sans limitation de durée jusqu'à demain soir, 23h59 !

Quel forfait choisir : la série Free ou le forfait Brio Liberté ?

Bien que ces deux offres soient intéressantes, voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : les deux forfaits sans engagement sont facturés à 12,99€ par mois. En effet, le tarif mensuel de la série Free est passé vendredi dernier de 14,99€ à 12,99€ !

La pérennité de l'offre : seul le forfait Brio Liberté est valable au-delà de la première année d'abonnement. Chez Free Mobile, après ce délai, la série Free passe au forfait Free 5G au tarif plus élevé.

La data en France métropolitaine : la série Free est plus avantageuse puisqu’elle vous propose 110Go pour surfer sur le net en Métropole ainsi que le Free WiFi en illimité. L'offre Brio Liberté propose quant à lui 100Go.

La data à l'étranger (UE/DOM) : à un giga près, la série Free est plus généreuse. 12Go contre 11Go, dédiés à votre connexion web en Europe et dans les DOM.

L'illimité : avec les deux forfaits proposés, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM.

Le réseau mobile : ce critère est à prendre en compte en fonction de vos préférences et de la zone géographique de votre résidence. Sachez que Free Mobile utilise son propose réseau et que Coriolis Telecom fonctionne avec le réseau SFR.