Amazon Prime day: Les meilleures réductions sur les smartphones Apple

Les Primes Days d'Amazon sont de bonnes occasions pour profiter de promotions. Le 11 et le 12 Octobre, nous avons le droit à des réductions sur de nombreux produits en tout genre. Nous avons déniché pour vous les bons plans de cette journée, voici les meilleurs promotions qui concernent la marque à la pomme.

Notre bon plan smartphone pour le Prime Day:

La meilleure promotion smartphone Apple pour le Prime Day est pour nous la belle promotion sur l'iPhone 12 Mini Red 256Go. Son prix passe de 770€ à 699€. Son design et son stockage en feront un allié de longue durée pour le quotidien. Il est polyvalent, maniable, compact mais profite de toute la technologie de pointe d'Apple.

Ergonomie de l'iPhone 12 Mini



L'iPhone 12 Mini se décline en six couleurs différentes (mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir). Il a un poids de 133 g et a pour dimensions 131,5 x64, 2x7, 4 mm. Du côté des connecteurs, il comprend un port Lightening. Cet appareil propose un emplacement pour une carte nano SIM. Au niveau de l'écran, l'iPhone 12 Mini, smartphone d'Apple, est équipé d'une dalle OLED avec une définition de 2340 X 1080 px, 60 Hz de taux de rafraîchissement et 5,40 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Photos : que nous offre cet iPhone 12 Mini ?

Pour les photographes amateurs, trois modules photos sont présents sur l'iPhone 12 Mini, deux modules arrière et un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. En ce qui concerne le second objectif arrière, il possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté pour sa part d'une résolution de 12 Mpx. Ce portable embarque un stabilisateur optique. L'iPhone 12 Mini vous permettra aussi de filmer des vidéos en 4K HDR Dolby Vision.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

La puce A14 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go. L'appareil est par ailleurs doté d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. D'un point de vue réseau et connectivité, le mobile intègre la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. IOS 14 est installé sur l'appareil. Côté endurance, il embarque une batterie de 2 227 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide (18 W).