Amazon Prime Days : Google Pixel 6, Samsung Galaxy A52s et Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G à prix cassés

Le smartphone Google Pixel 6 propose un design assez clivant avec une bande qui occupe toute la largeur de son dos qui a deux couleurs. Le bloc d’optiques du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est installé sur une plaque, dans le coin supérieur gauche à l’arrière de l’appareil ce qui est aussi le cas du Samsung Galaxy A52s mais qui est beaucoup plus discret car dans la même teinte que le reste de son dos. C’est le Samsung qui est le plus léger des trois smartphones comparés dans cet article avec 189 grammes sur la balance contre 202 grammes pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G et 207 grammes pour le mobile Google. Le Xiaomi est toutefois le plus fin avec un profil de 8,12 mm contre 8,4 mm pour le Samsung et 8,9 mm pour le Pixel 6. Pourtant, c’est le Redmi Note 11 Pro 5G qui embarque la batterie la plus grosse avec 5000 mAh contre 4600 mAh pour le Google Pixel 6 et 4500 mAh chez Samsung. C’est aussi le Xiaomi qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 67 watts contre 30 watts pour le Pixel 6 et 25 watts pour le Galaxy A52s. Le Pixel 6 a l’avantage de pouvoir être rechargé sans fil et de proposer la charge inversée.

Quel est l'écran le plus remarquable ?

Si vous cherchez le plus grand écran, celui-ci est installé sur le Redmi Note 11 Pro 5G avec une diagonale de 6,67 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy A52s et 6,4 pouces pour le Pixel 6. Tous profitent d’une dalle AMOLED qui permet d’afficher des noirs abyssaux et des couleurs vives. Ils affichent une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour le Pixel 6 et de 120 Hz pour les deux autres proposant ainsi une plus grande fluidité dans les défilements de pages et dans les jeux vidéo. Les trois smartphones sont compatibles 5G. Le Pixel 6 propose du Wi-Fi 6E, bien plus performant en débit et en portée que le Wi-Fi 5 proposé par les deux autres. Les mobiles Samsung et Xiaomi disposent d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Pour le Pixel 6, il faut passer par un adaptateur ou utiliser la liaison sans fil Bluetooth. Le Redmi Note 11 Pro 5G a un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton de mise en veille alors qu’il est positionné sous l’écran pour le Pixel 6 et le Samsung Galaxy A52s. Ces deux derniers profitent d’une certification IP67 et IP68 les rendant ainsi totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure configuration photo ?

Les meilleures performances sont proposées par le Google Pixel 6 avec son chipset Tensor avec 8 Go de mémoire vive. Il est suivi par le Samsung Galaxy A52s avec son processeur Qualcomm Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM puis par le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G qui dispose d’une puce Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. C’est le seul à supporter l’ajout d’une carte mémoire. Tous proposent 128 Go d’espace de stockage interne. Enfin, pour la partie photo, le Pixel 6 embarque un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. C’est aussi le cas du Samsung Galaxy A52s mais avec un module de 64 mégapixels comme capteur principal et deux autres objectifs de 5 mégapixels chacun pour les macro et optimiser les portraits. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif de 8 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels. Pour les selfies, le Samsung Galaxy A52s dispose d’un objectif de 32 mégapixels alors qu’il est de 16 mégapixels sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G et de 8 mégapixels à l’avant du Google Pixel 6.