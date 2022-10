Poco F5, pressenti avec une configuration très musclée, des détails techniques ont fuité

La marque Xiaomi décline plusieurs gammes de smartphones dont les séries Poco. Ces dernières comptent dans leurs rangs les modèles F4 et F4 GT qui sont assez récents. Mais ils pourraient être bientôt rejoints par le futur Poco F5 qui semble être en préparation et faisant l’objet d’une fuite sur une partie de ses caractéristiques techniques dont voici tous les détails.

Actuellement, les Poco F4 et Poco F4 GT sont proposés sur le marché avec des configurations intéressantes notamment pour ce dernier qui peut se targer d’embarquer l’une des puces les plus véloces du moment pour les smartphones sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec un écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz HDR10+ et Dolby Vision ainsi qu’une large connectivité. Avec ses gâchettes, la version GT s’adresse principalement aux gamers. Ces deux smartphones pourraient être prochainement rejoints par le Poco F5 dont on commence à entendre parler. En effet, le site Xiaomiui a publié un article relatant le fait que le mobile aurait été repéré dans les bases de données de la marque Xiaomi. Le Poco F5 porterait le nom de code Mondrian et le numéro de modèle M11A. Il apparaîtrait sous la référence 23011PC75G. Les deux premiers chiffres correspondraient à l’année de son lancement, soit 2023. La lettre G signifierait que le mobile est destiné à une commercialisation globale donc en Chine, le pays du fabricant, mais aussi en dehors.

Un processeur Snapdragon 8+ Gen à bord du prochain Poco F5 ?

Le site Xiaomiui rapporte que le Poco F5 pourrait profiter de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui est actuellement le chipset le plus puissant pour les mobiles sous Android en attendant le Snapdragon 8 Gen 2 dont l’annonce est prévue mi-novembre. Plusieurs téléphones en sont déjà équipés comme le Xiaomi 12T Pro, le Motorola edge30 Ultra, le Samsung Galaxy Z Flip4, le Samsung Galaxy Z Fold4, le Red Magic 7S Pro, le OnePlus 10T ou les Asus Zenfone 9 et ROG Phone 6 ou ROG Phone 6 Pro. Il se murmure également que le Poco F5 pourrait disposer d’un écran AMOLED avec une définition de 1220x3200 pixels soit supérieure à celle proposé par le Poco F4 ou le Poco F4 GT (1080x2400 pixels) et donc offrir une meilleure lisibilité. Il se dit aussi que la luminosité pourrait être revue à la hausse.

Il reste à connaître les autres caractéristiques techniques dont la capacité de la charge ainsi que sa puissance supportée et la configuration des capteurs photo à l’arrière comme à l’avant.

Nul doute que d’ici la présentation officielle qui serait donc prévue pour l’année 2023, d’autres indiscrétions arrivent jusqu’à nous que nous ne manquerons pas de relayer.