Honor 70: Réduction exceptionnelle et accessoires offerts !

Honor nous gâte avant la fin d'année. Pour la sortie du Honor 70, le site propose une belle promotion avec un package vous permettant d'obtenir les écouteurs de la marque et un coque pour protéger votre smartphone. Ce smartphone avec un design réussi et des capacités cohérentes par rapport à son prix en font un smartphone agréable pour une utilisation quotidienne. En plus, le package offert par Honor comporte :

Le Honor 70 128Go

Les Honor Earbuds 2 Lite

La Coque Honor officielle

Le look du dernier Honor

Deux couleurs différentes sont proposées pour l'Honor 70 : Emerald Green et Midnight Black. Il a un poids de 178 g et a pour dimensions 161,4 x 73,3 x 7,91 mm. Quant à la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Le mobile est dual SIM (nano SIM). L'Honor 70 est un smartphone équipé d'un écran Oled d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,67 pouces de diagonale et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Que nous propose ce Honor 70 côté appareil photo ?

Voici quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : quatre modules photos sont présents sur l'Honor 70, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 54 Mpx et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du dernier objectif arrière, il intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif frontal se caractérise par une résolution de 32 Mpx. L'Honor 70 vous permettra par ailleurs de filmer ou lire vos clips vidéo en 4K. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique.

Autonomie et performances du Honor 70

Le portable embarque une puce Snapdragon 778G +. Elle propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 642L. Du point de vue RAM, l'appareil offre un espace de 8 Go. Du côté du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil utilise la version Android 12. Sa batterie de 4 800 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide 66 W.