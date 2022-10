Google 7 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus : lequel acheter ?

Le design du Pixel 7 Pro reprend celui de son prédécesseur avec une bande qui occupe toute la largeur du dos de l’appareil pour intégrer ses 3 capteurs photo. Cette partie, comme son châssis est en aluminium. Le Galaxy S22 Plus de Samsung propose un design plus conventionnel avec un bloc d’optique installé dans le coin supérieur à gauche. Des deux, c’est le Galaxy S22 Plus qui est le plus léger avec 196 grammes sur la balance contre 212 grammes pour le mobile de Google. C’est aussi le plus compact avec un profil de 7,6 mm contre 8,9 mm pour le Pixel 7 Pro. Cela s’explique en partie par la batterie de ce dernier qui a une plus grande capacité que celle du Samsung qui fait 4500 mAh contre 5000 mAh. Le Samsung se charge plus rapidement que le mobile de Google qui ne supporte qu’une charge à 23 watts. Les deux peuvent se recharger sans fil ce qui peut être très pratique. Ils sont tous les deux étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière, certifiés IP68. Ils peuvent supporter des cartes SIM et sont compatibles eSIM. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Deux écrans assez remarquables et une différence de puissance

L’écran du Google Pixel 7 Pro mesure 6,7 pouces avec une forme légèrement incurvé contre 6,6 pouces à plat pour le Samsung. Les deux s’appuient sur une dalle AMOLED à 120 Hz compatible avec le format HDR10+. Le mobile de Google peut afficher une définition de 1440x3120 pixels contre 1080x2400 pixels au maximum sur le Samsung Galaxy S22 Plus proposant ainsi une définition légèrement moindre.

Les deux mobiles sont compatibles avec les réseaux 5G et proposent du Wi-Fi 6E. En termes de performances, c’est le Galaxy S22 Plus qui domine les débats contre la nouvelle puce Google Tensor G2 fabriquée par Samsung. Le Galaxy S22 Plus dispose de 8 Go de mémoire vive contre 12 Go sur le Pixel 7 Pro. Aucun ne peut supporter de carte mémoire et sont déclinés avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Enfin, pour la configuration photo, le Galaxy S22 Plus est équipé de 50+12+10 mégapixels avec un zoom optique 3x contre 50+12+48 mégapixels au dos du Google Pixel 7 Pro avec un zoom optique 5x. Ce dernier proposant des clichés plus beaux que ceux produits par le Samsung.