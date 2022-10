Oppo dévoile les nouveaux smartphones d’entrée de gamme Oppo A57 et Oppo A57s

Après la série des Reno8, Oppo descend dans ses gammes pour proposer une nouvelle offre avec les modèles A57 et A57s qui sont presque des copies conformes. L’idée est de proposer un design particulièrement abouti notamment avec un dos totalement plat et des profils qui le sont tout autant avec le principe du Oppo Glow, un revêtement spécifique à la marque qui recouvre l’arrière des smartphones avec des nanocristaux. Les téléphones scintillent ainsi dès qu’un rayon de lumière vient se poser dessus. Selon Oppo, le dos est résistant aux traces de doigts ainsi qu’aux rayures. Les deux smartphones ont une épaisseur de 7,99 mm pour un poids de 187 grammes.



Oppo A57s

Quelles fiches techniques et différences entre les deux ?

Les nouveaux smartphones Oppo A57 et Oppo A57s sont animés par une puce MediaTek Helio G35 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage pour le premier et 128 Go pour le deuxième. Les deux peuvent supporter l’ajout d’une carte mémoire et ils proposent la fonction RAM Extended qui permet de rajouter virtuellement jusqu’à 4 Go de mémoire vive supplémentaires. Ils embarquent une batterie ayant une capacité de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge à 33 watts ce qui fait dire à Oppo qu’ils sont capables de gagner 50% de charge en 30 minutes. Les deux mobiles sont équipés d’un écran LCD de 6,56 pouces en diagonale avec une définition de 720x1612 pixels sur une dalle rafraîchit à 60 Hz. Ils sont compatibles avec les réseaux 4G et proposent du Wi-Fi 5 802.11 ac ainsi que le NFC. Notez la compatibilité Bluetooth 5.3 avec prise en charge du Bluetooth LE, mais également des formats audio AAC, SBC, LDAC et aptX HD. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo que le fabricant revendique comme étant « deux fois supérieur à celui des modèles standards ». Un traitement du signal audio Dirac 3.0 permet ainsi d’optimiser le son.



Oppo A57

Pas le même capteur photo principal au dos

Enfin, pour la partie photo, le Oppo A57 dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels avec un capteur monochrome de 2 mégapixels à l’arrière. Pour le modèle Oppo A57s, il garde le même capteur monochrome, mais remplace le capteur principal par un objectif Samsung S5KJN1 de 50 mégapixels. Les deux sont dotés d’un capteur de 8 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Ils peuvent filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde.

Le nouveau smartphone Oppo A57 est décliné en vert ou en noir pour un prix de 199,90 € alors que le Oppo A57s est proposé en bleu ou en noir pour un tarif de 249,90 €.