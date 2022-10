Dernier jour pour obtenir ce forfait mobile 50Go sur le réseau Bouygues Telecom à 9.99€ sans hausse de prix au bout d'un an

Le forfait illimité 50Go à 9.99€ par mois et sans hausse de prix au bout d'un an sur le réseau 4G Bouygues Telecom est sur le point de se terminer. Il n'est donc pas trop tard pour profiter de cette offre canon. Si vous voulez encore plus de gigas, les forfaits 100Go et 140Go sont eux aussi à prix exceptionnel jusqu'à ce soir minuit. Retrouvez tous les détails dans la suite de cet article !

Ce forfait mobile 50Go à 9.99€ : la bonne affaire à ne pas rater !

Le bon plan de l'opérateur NRJ Mobile avec un forfait illimité 50Go à seulement 9.99€ par mois et pas que la première année expire bientôt. En effet, il ne vous reste plus que quelques heures pour craquer pour cette super affaire. La Série Limitée 50Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom ne sera plus disponible après le 20 octobre inclus.

Ce forfait pas cher contient chaque mois :

50Go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom en France

10Go en 4G depuis UE/DOM

Appels, SMS et MMS illimités.

Cette offre mobile connectée sur les antennes 4G de Bouygues Telecom au prix canon de 9.99€ par mois à VIE est réservé aux nouveaux abonnés jusqu'au 20 octobre inclus. Sans engagement de durée, vous restez libre de changer d'opérateur mobile à tout moment sans aucuns frais.

Deux autres maxi forfaits sans engagement sans hausse de prix au bout d'un an

Si vous voulez davantage d'internet chaque mois, l'opérateur NRJ Mobile commercialise deux autres forfaits sans engagement à prix canon sans condition de durée jusqu'au 20 octobre inclus. Vous pourrez en effet choisir :

l'offre 24/24 + 100Go à 12.99€

le forfait 24/24 + 140Go à 14.99€

Avec ces deux forfaits NRJ Mobile, vous disposerez donc d'une enveloppe Web de 100Go ou 140Go à consommer en France métropolitaine ainsi que 12Go et 15Go en 4G depuis l'EU/DOM respectivement. De plus, vous pourrez appeler à volonté vos proches en France ainsi qu'en voyage en Europe et DOM. Les appels, SMS et MMS sont sans limite depuis ces zones.

Profitez de la 5G de Bouygues Telecom à prix mini grâce à ce forfait inédit

Les trois forfaits NRJ Mobile présentés plus haut fonctionnent sur le réseau 4G. Pour passer à la 5G sur le réseau Bouygues Telecom, vous pouvez en ce moment profiter du forfait inédit 5G sans engagement proposé à l'occasion de la Hex League. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez en effet d'une remise de 10€ par mois sur cet abonnement 130Go grâce au code promo HEXLEAGUE. Cette offre mobile 130Go connectée sur les antennes 5G passe ainsi au prix de 15€ par mois.

En craquant pour ce forfait 5G, vous profiterez d'une jolie enveloppe web de 130Go en France ainsi que 25Go en 4G depuis l'UE et DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités aussi bien en métropole que depuis l'UE/DOM.