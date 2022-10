Samsung S21 FE 5G : Pour la Samsung Week son prix passe sous les 600€ avec un joli cadeau en plus !

C'est la Samsung Week ! La semaine dédiée aux promotions Samsung est lancée depuis aujourd'hui. Profitez de réduction et de cadeaux pour l'achat de smartphone Samsung. Une des plus belles promotions du site est la belle réduction sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G qui profite d'une grosse réduction et d'écouteurs offerts !

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est un smartphone premium de la marque Samsung qui propose de belles performances dans un design réussi. "Arrivé tardivement sur le marché, il vaut le coup", vous pouvez retrouver notre avis complet dans notre test. Aujourd'hui, il vaut encore plus le coup avec cette promotion que nous propose Samsung pour sa Samsung Week. Cet évènement, qui arrive avant les promotions du Black Friday, permet de réaliser de belles économies sur les smartphones de la marque coréenne. Pour le Galaxy S21 FE, profitez d'une économie de 160€ et des écouteurs sans fil Galaxy Buds Live offerts avec l'achat du smartphone. Ainsi son prix passe de 759€ à 599€ avec en plus les Galaxy Buds live gratuitement au lieu de 149€ ! Soit une réduction totale de 309€ !

Et ce n'est pas fini ! Profitez de 100€ de réduction immédiate pour la reprise de votre ancien téléphone. On arrive à 499€. En guise de cerise sur le gâteau, une coque offerte pour protéger votre smartphone, c'est cadeau.

Que nous offre ce Galaxy S21 FE 5G côté design ?

Quatre coloris différents sont proposés pour le Galaxy S21 FE 5G, l'Olive, la lavande, le noir et le blanc. Il pèse 176 g et mesure 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas la poussière et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Sur le plan des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 2.0. Cet appareil n'accepte qu'une carte nano SIM. Le Galaxy S21 FE 5G est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,40 pouces et d'une définition de 2340 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Un Samsung 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Sous le capot, le portable intègre la puce Snapdragon 888. L'appareil a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. La RAM de ce Samsung est de 6 Go. Quant au réseau et à la connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le mobile utilise la version Android 11. Ce smartphone dispose de la charge rapide (25 W) et de la charge sans fil. Côté endurance, il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité.

Photos et vidéos du Galaxy S21 FE 5G

Pour vos photos et vidéos, quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S21 FE 5G, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose quant à lui une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 32 Mpx. Grâce à cet appareil, vous pourrez lire ou réaliser vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.