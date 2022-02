Test Samsung Galaxy S21 FE 5G : Malgré une arrivée tardive, il vaut le coup

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G est le dernier de la série S21 a avoir été présenté, juste avant les Galaxy S22, pour compléter la gamme de mobiles que le constructeur veut comme abordables, mais avec un minimum de compromis. Il reprend les codes des autres mobiles S21, mais avec, selon Samsung, la prise en compte des attentes des utilisateurs. Il se distingue par sa configuration digne d’un modèle haut de gamme de l’année passée comprenant un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, un écran AMOLED comme Samsung sait les faire, rafraîchit à 120 Hz et dispose de trois capteurs photo à l’arrière. Nous avons pu le tester pendant un petit moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S21 FE :

Écran AMOLED de 6,4 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 888

6 ou 8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 12+12+8 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 25 watts, charge sans fil et inversée

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4

Design du Samsung Galaxy S21 FE

Le design du Samsung Galaxy S21 FE 5G est sans surprise de la même veine que les autres smartphones de la série S21. Ses bords sont arrondis, mais pas trop non plus, lui conférant une certaine classe. Ses dimensions sont dans la moyenne puisqu’il fait 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 177 grammes ce qui est moins que la concurrence. Celle-ci est représentée par les OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11, Xiaomi 11T Pro ou encore le realme GT 5G avec lesquels il partage le processeur. Seul le Sony Xperia 5 III, un autre concurrent, est plus léger, accusant 168 grammes sur la balance.

Côté coloris, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est décliné en plusieurs couleurs (vert olive, blanc, noir et lavande). Nous l’avons essayé en noir. Il est plutôt sobre et mat. Son bloc optique qui semble vouloir revenir sur le profil de gauche du smartphone (en regardant depuis le dos) est en fait contenu à l’arrière du smartphone. On peut y voir les capteurs photo inscrits dans trois cercles ayant un diamètre identique, ce qui est appréciable à l’œil. Le bloc est sur une certaine épaisseur. Le Flash est déporté, à côté, sur le même plan que le reste du dos de l’appareil. Les traces de doigt sont extrêmement limitées et il faut vraiment avoir les mains très sales pour laisser des marques. Le tour du smartphone est en métal faisant apparaître ses antennes. Sur le profil de droite, il y a le bouton de mise en veille et celui qui permet de gérer le volume sonore. Ils sont idéalement positionnés, pas trop haut ni trop bas pour tomber naturellement sous les doigts. Sur le profil supérieur, il y a uniquement un microphone et rien sur le profil gauche. Enfin, sur la tranche inférieure, on note la présence du tiroir pour les cartes SIM. Il n’est malheureusement pas possible d’insérer une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage de l’appareil. Il faut donc bien choisir sa version entre celle qui dispose de 128 ou l’autre de 256 Go. Le connecteur USB-C est également présent ainsi qu’un haut-parleur. Pour autant, le mobile offre un son stéréo. Celui-ci est plutôt satisfaisant et profite d’un certain dynamisme. Il faut reconnaître qu’il n’y a pas vraiment d’écart entre la puissance dégagée à droite par rapport au haut-parleur de gauche, ce qui est une bonne chose et loin de courir les rues.

Comme ses grands frères, le Galaxy S21 FE 5G est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran. Celui-ci s’est révélé parfait n’ouvrant qu’à notre testeur, sans faille et plutôt réactif pour déverrouiller le mobile. Dommage qu’il soit si bas, sa base étant à 1,3 cm du bas du smartphone obligeant parfois à une petite gymnastique du pouce. Nous aurions préféré une position plus haute.

Pour la connectivité, le Galaxy S21 FE 5G est compatible Wi-Fi 6 ce qui lui permet d’offrir des débits importants. Il est également 5G, Bluetooth et NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres appareils embarquant cette technologie. C’est aussi le cas de la concurrence qui propose les mêmes possibilités de connectivité.

Un écran de très haute qualité sur le Galaxy S21 FE 5G

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est équipé d’un écran plat Dynamic AMOLED 2x de 6,4 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels rafraîchit à 120 Hz. Pour les vidéos, notez la compatibilité avec le format HDR10 et même HDR10+, soutenu par Samsung, comme les OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, Mi 11i, Mi 11, 11T Pro de Xiaomi. Ce dernier a, en plus, la particularité de supporter le format Dolby Vision, comme les iPhone 12 et iPhone 13. Ce n’est pas le cas du Galaxy S21 FE 5G.

La définition de l’écran est supérieure sur le OnePlus 9 Pro, le Oppo Find X3 Pro, le Xiaomi Mi 11 ce qui apporte une meilleure lisibilité, mais qui consomme légèrement plus. L’écran du Galaxy S21 FE 5G est percé en haut au centre pour laisser la place au capteur photo frontal. Les bords sont très fins. Seul le « menton », la partie inférieure, est plus épais. De tous les mobiles les plus récents que nous ayons pu tester, c’est celui qui offre le plus petit menton. L’écran est donc plat comme ceux des Mi 11i, 11T Pro de Xiaomi, mais aussi ceux des Sony Xperia 5 III et realme GT 5G. Bien entendu, la luminosité est adaptative. Dans les paramètres, il est possible de bloquer la fréquence de rafraîchissement sur 120 Hz ou sur 60 Hz, mais impossible de laisser le mobile choisir pour optimiser la consommation de la batterie et, en même, proposer une expérience la plus fluide possible. On peut choisir entre le mode Vif ou Naturel pour les schémas de couleur et il est également possible de jouer sur la balance des blancs.

Une interface du système conviviale et à jour

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est animé par le système Android 12 avec une surcouche One UI 4.0 développée par le fabricant. La mise à jour de sécurité datait du 1er janvier 2022 au moment de notre test. Le smartphone utilise exactement la même interface que les autres mobiles de la marque.

On a droit à de très nombreuses possibilités de personnalisation, notamment certaines directement tirées de votre image de fond d’écran pour une meilleure harmonisation. La navigation par geste est prévue, mais il est aussi possible d’utiliser les trois touches virtuelles en bas de l’écran. Le gestionnaire multitâches affiche les applications en cours d’utilisation dans le sens de la largeur avec la possibilité de toutes les fermer d’un seul geste. Certaines, parmi les plus utilisées, sont également disponibles sous la forme de raccourcis en bas de l’écran. C’est très pratique. Un espace pour rechercher un élément enregistré sur le mobile est également accessible. Les recherches incluent les applications, les contenus de celles-ci ainsi que les fichiers enregistrés dans l’espace de stockage. Globalement, l’interface proposée par le S21 FE 5G est très ergonomique et assez agréable à utiliser au quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire nos précédents tests de smartphones Samsung.

À quelles performances faut-il s’attendre ?

Techniquement parlant, nous l’avons évoqué un peu plus haut, le Samsung Galaxy S21 FE 5G profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, celui qui était installé dans les mobiles les plus haut de gamme de l’année dernière, cette année étant « dédiée » au Snapdragon 8 Gen 1. Le chipset est associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la version choisie. Notez qu’il y a donc 128 ou 256 Go d’espace de stockage non extensibles. Avec une telle configuration, il rentre donc en concurrence avec les modèles haut de gamme de 2021 à l’image des Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 11T Pro, realme GT 5G et Sony Xperia 5 III. Comme eux, sur le Galaxy S21 FE 5G, on a droit à des performances excellentes qui offrent une très bonne fluidité et rendent le mobile très agréable à utiliser sans aucune saccade ni temps de latence. Les délais pour passer d’une application à une autre sont extrêmement courts et on peut s’adonner aux jeux vidéo avec un maximum de détails tout en profitant d’une bonne jouabilité. Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats.

Que vaut le Galaxy S21 FE 5G pour les photos ?

Pour le multimédia, le téléphone est tout à fait capable de lire des contenus streaming avec une qualité HD. Pour les photos, il dispose des mêmes capteurs de 12 mégapixels qui sont installés sur le Galaxy S21 sauf que celui-ci est équipé d’un téléobjectif de 64 mégapixels pour un zoom optique 3x, alors que le Galaxy S21 FE 5G embarque, comme troisième module, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom 3x. Il s’agit finalement de la même configuration que le Galaxy S20 FE 5G. À l’avant, il y a un capteur de 32 mégapixels. Avec le Galaxy S21 FE 5G, nous avons pu obtenir de très belles photos qui s’approchent beaucoup de celles réalisées par le Galaxy S21. Pour les images prises de jour, les résultats sont effectivement assez proches avec un bon piqué, une colorimétrie maîtrisée et un certain dynamisme. Lorsque vient la nuit, le Galaxy S21 FE 5G a tendance à contraster un peu plus que le Galaxy S21 avec un bruit numérique assez limité, ce qui est appréciable. Le laboratoire d’analyses indépendant DxOMark a attribué un score de 120 au Galaxy S21 FE 5G tandis que le Galaxy S21 a obtenu un score de 116.

L’interface de l’application Appareil photo proposée est très classique avec les principales options en haut de l’écran, les niveaux de zooms 0,5x, 1x et 3x immédiatement disponibles et les différents modes de prise de vue. De gauche à droite, il y a : Single Take, Portrait, Photo, Vidéo et Plus. Ce dernier menu est personnalisable. On peut ajouter d’autres modes à ceux déjà affichés parmi les fonctions Bixby Vision (reconnaissance des objets), AR Zone, AR Doodle, Pro, Panorama, Nourriture, Nuit, Vidéo portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse et double enregistrement.

Une autonomie un peu juste… en 120 Hz

Pour fonctionner, le Galaxy S21 FE 5G est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh, comme son prédécesseur. Par contre, il peut se recharger un peu plus vite étant donné qu’il supporte la charge à 25 watts, comme le Galaxy S21 contre 18 watts pour le Galaxy S20 FE 5G. On peut également compter sur la charge sans fil et la charge inversée ou « partagée » comme l’appelle Samsung pour recharger des écouteurs, par exemple. Avec une charge complète, nous avons pu utiliser le mobile pendant une journée ce qui n’est pas extraordinaire, mais s’explique par le fait que nous avons choisi de rester en mode 120 Hz au niveau de l’écran consommant plus de batterie qu’en 60 Hz, mais moins fluide. Comptez environ 1h15 min pour recharger totalement le mobile ce qui est loin des plus rapides, mais c’est un parti pris de la part du fabricant qui préfère miser sur une durée de vie de batterie plus importante au détriment d’une vitesse de charge importante.

Notre avis sur le Samsung Galaxy S21 FE

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G propose un design très séduisant et une excellente prise en main, sans oublier une interface conviviale et de très bonnes performances. Son écran est de très haut niveau également. Les photos qu’ils délivrent sont tout à fait satisfaisantes, d’une qualité légèrement supérieure à celles proposées par le Galaxy S21. On peut seulement lui reprocher une impossibilité d’étendre ses capacités de stockage interne et une autonomie un peu juste qui aurait pu être plus importante en pouvant régler la fréquence de rafraîchissement de l’écran. Reste qu’il est sorti bien après le Galaxy S21 aujourd’hui proposé à des tarifs presque abordables, finalement presque plus intéressants que ceux affichés par le Galaxy S21 FE 5G. Le nouveau Galaxy S22 n’est pas très loin non plus en termes de tarif puisque la même configuration est proposée seulement 80 € de plus (sur la base des tarifs officiels) offrant des performances, des photos accrues dans un format plus compact avec un écran légèrement plus petit mais très lumineux.