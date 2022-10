Promo spéciale Halloween : un forfait mobile 40Go à seulement 7.99€ sur le réseau Orange ou SFR

Une offre spéciale Halloween

L'opérateur YouPrice joue le jeu à l'occasion de la fête populaire Halloween. S'il n'offre ni farce, ni friandises, il vous propose dès aujourd’hui un forfait spécial, Le Spooky - traduisez "effrayant" - avec de 40Go à 90Go à prix cadeau sans limitation de durée !

Pour profiter de cette offre, il vous faudra vous décider avant lundi prochain, 31 octobre, minuit.

À l'instar des autres forfaits signés YouPrice, vous avez l'opportunité de choisir entre deux réseaux - Orange ou SFR - en fonction de votre zone géographique afin d'assurer la meilleure couverture possible.

Par ailleurs, l'opérateur met à disposition deux options payantes si vous souhaitez agrémenter votre offre mobile. Le réseau 5G vous coûtera 4€ en supplément chaque mois. Vous pouvez également opter pour l'ajout de 200 correspondants pour vos appels/SMS et MMS émis depuis la Métropole. Pour en bénéficier, vous devrez verser la somme supplémentaire de 7€ par mois.

Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

De 40Go à 90Go dès 7,99€ par mois

Avec l'offre flexible Le Spooky, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 90Go en France métropolitaine. Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, l'opérateur prévoit jusqu'à 14Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Que vous choisissiez le réseau Orange ou le réseau SFR, les tarifs du forfait Le Spooky sont identiques :

jusqu'à 40Go : 7,99€ par mois

de 40Go à 70Go : 9,99€ par mois

de 70Go à 90Go : 11,99€ par mois

Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM. Notez que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM seront facturés au tarif en vigueur.