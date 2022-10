Xiaomi Redmi Note 11s : Le smartphone 5G le moins cher du marché est en promotion chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 11s est un des smartphones 5G les moins cher du marché. Il profite pourtant d'une bonne qualité de finition et une puissance cohérente par rapport à son prix et convient totalement à une utilisation quotidienne simple. Aujourd'hui, il est en promotion exceptionnelle. Ce smartphone déjà bon marché voit son prix baisser à moins de 200€. Incroyable pour un smartphone 5G !

Le Xiaomi Redmi Note 11s, est un smartphone d'entrée de gamme de Xiaomi qui a pour objectif de démocratiser l'accès à la 5G à petit prix. Sans pour autant bâcler son smartphone au niveau de la qualité. Il fait parti des meilleurs smartphones Xiaomi à petit prix. Le Xiaomi Redmi Note 11s profite :

d'un écran Amoled 90hz de 6,43 pouces

6 ou 8Go de Ram pour des performances très satisfaisantes

4 Objectifs photos

Un très solide autonomie et la charge rapide

Alors lorsque ce smartphone bon marché est en promotion c'est forcément une affaire ! Son prix passe de 269€ à seulement 179€ chez Cdiscount. Une promotion qui fait du Xiaomi Redmi Note 11s, le smartphone 5G le moins cher du marché. C'est le moment idéal d'en profiter avant le Black Friday.

Que nous promet ce Xiaomi Redmi Note 11s côté design ?

Le Redmi Note 11s est disponible en trois couleurs différentes (noir, blanc et bleu). Il pèse 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Pour ce qui est de la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil propose deux emplacements pour une carte nano SIM. Le smartphone Redmi Note 11s est équipé d'un écran Amoled de 90 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,43 pouces et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sous le capot, nous retrouvons la puce Mediatek Helio G96. Cette dernière est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,05 GHz. Le mobile possède par ailleurs une puce graphique Mali G57 MC2. La RAM de ce SoC est de 6 Go. Sur le plan connectivité et réseau, le portable intègre la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil utilise Android 11. Du côté de l'endurance, sa batterie a 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable à tout moment, vous apprécierez une charge rapide de 33 W.

Photo et vidéo du Redmi Note 11s

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11s, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.9. Quant à lui, le deuxième objectif arrière intègre une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière a pour sa part 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal possède pour sa part 16 Mpx de résolution. Grâce à ce mobile, filmez ou éditez des vidéos en 1080p. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique.