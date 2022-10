Un Xiaomi 12 Lite 5G NE en approche pour une commercialisation à venir ?

La marque Xiaomi est particulièrement prolixe en matière de smartphones et propose la série des Xiaomi 12. L’an passé, la firme avait commercialisé le modèle Xiaomi 11 Lite 5G NE et il se pourrait qu’elle le remplace cette année par le Xiaomi 12 Lite 5G NE qui vient d’être repéré dans une base de données IMEI.

L’année dernière, Xiaomi avait proposé plusieurs smartphones de la série numérotée 11 dont le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui peut se targuer d’être le mobile le plus fin du marché avec 6,81 mm d’épaisseur seulement pour un gabarit plutôt compact avec un écran AMOLED de 6,5 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision. Or, il est tout à fait possible qu’il soit remplacé prochainement par le modèle Xiaomi 12 Lite 5G NE. En effet, celui-ci vient d’être repéré dans des bases de données IMEI portant le numéro de modèle 2210129SG. La lettre G signifie que l’appareil est promis à une commercialisation « globale » donc internationale par rapport à d’autres modèles qui ne sont disponibles qu’en Chine.

Le Xiaomi 12 Lite 5G NE serait un Civi 2 renommé

Étant donné l’impressionnant nombre de smartphones que la marque Xiaomi conçoit, il arrive que certains modèles soient renommés uniquement pour certains marchés, mais intégrant exactement les mêmes composants que des versions vendues en Chine. Ainsi, il semblerait que le modèle Xiaomi Civi 2 qui est actuellement commercialisé en Chine soit renommé Xiaomi 12 Lite 5G NE pour sa distribution à l’échelle internationale. Sur cette base, le Xiaomi 12 Lite 5G NE pourrait dispose d’un processeur Snapdragon 7 Gen 1 avec un capteur photo principal au dos de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 20 mégapixels. La caméra à selfie serait un module de 32 mégapixels.

Il y aurait une batterie avec une capacité de 4500 mAh qui pourrait supporter la charge à 67 watts. L’écran s’appuierait sur une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels assurant une compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision et proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Nous verrons dans les prochaines semaines si, effectivement, la marque Xiaomi propose ce modèle en particulier sur les différents marchés dont en France. Il se pourrait que le mobile soit proposé aux alentours de 350 €.