C’est confirmé, le Samsung Galaxy S23 Ultra aurait bien un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Le smartphone portant le numéro de modèle SM-S918U vient d’être repéré dans les listes de résultat de l’application de mesure de performances Geekbench qui publie automatiquement les scores obtenus par les mobiles. Ce numéro correspond au futur smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S23 Ultra. Il s’agit de la version la plus aboutie de cette série de Galaxy S23 dont la présentation officielle est attendue pour le début de l’année prochaine. Des rendus extrêmement réalistes de ce qui pourrait être le design du Galaxy S23 Ultra ont été publiés.

Le Galaxy S23 Ultra repéré dans les listes de résultat de Geekbench

Les résultats publiés de Geekbench montrent que le Galaxy S23 Ultra de Samsung sera équipé d’un processeur contenant 8 cœurs avec un module principal cadencé à 3,36 GHz, quatre cœurs cadencés à 2,80 GHz et trois cœurs ayant une fréquence d’horloge de 2,02 GHz. Cela correspondrait au nouveau chipset développé par Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Ce Soc serait aussi présent sur le Galaxy S23 qui porte le numéro de modèle SM-S911U. Sur le Galaxy S23 Ultra, il obtient un score de 1521 pour les tests en monocœur tandis qu’il décroche un score de 4689 pour les tests en multicœur. La publication des résultats nous apprend également que le mobile aura une capacité de mémoire vive de 8 Go. Il est très probable qu’une version embarquant 12 Go soit aussi commercialisée comme c’est le cas pour l’actuel Samsung Galaxy S22 Ultra. Le smartphone fonctionnera très certainement sous Android 13 avec une surcouche logicielle One UI 5.

Quid de la présence d'un chipset Samsung Exynos ?

Si ces informations confirment bien que le Galaxy S23 Ultra sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il reste à savoir si le géant sud-coréen proposera également une version avec un chipset Samsung, un module Exynos. En effet, la série des Galaxy S22 est effectivement déclinée avec un Soc Exynos, mais certaines rumeurs semblent converger vers le fait que Samsung pourrait ne proposer que des mobiles avec des processeurs Qualcomm pour la série des S23. Les prochaines semaines pourraient livrer quelques indiscrétions à ce sujet à moins qu’il ne faille attendre la présentation officielle qui devrait avoir lieu dans les premiers jours du mois de janvier 2023.