Ce forfait mobile 100Go à prix exceptionnel avec le premier mois offert n'augmentera pas au bout d'un an

À la recherche d'un bon plan ? Découvrez dans cet article les offres sans engagement mises en avant par NRJ Mobile et plus particulièrement la toute nouvelle promotion : 100Go à 12,99€ par mois ! L'opérateur vous permet en plus de profiter du 1er mois d'abonnement gratuit !

La nouvelle promotion à 12,99€ par mois

NRJ Mobile met à disposition un tout nouveau forfait en promotion : 100Go d'internet en France métropolitaine au prix de 12,99€ par mois ! Ce n'est pas tout, l'opérateur vous offre le premier mois d'abonnement ! Pour en profiter, il vous faudra souscrire au forfait mobile 100Go avant le 1er novembre, minuit.

Avec ce dernier, vous bénéficierez de 12Go lorsque vous vous déplacez à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. L'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale.

En ce qui concerne vos communications, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les zones précitées. Notez que les appels, SMS et MMS émis depuis cette première destination en direction des DOM seront facturés au tarif en vigueur.

Les offres 50Go et 140Go

Deux autres forfaits pas chers sont proposés par l'opérateur pour les besoins moindres ou supérieurs au forfait 100Go présenté. Il s'agit d'une exclusivité web disponible jusqu'au 1er novembre inclus.

Pour les plus petits budgets et les besoins moins conséquents en termes de data, l'offre 50Go à 9,99€ par mois saura vous satisfaire. Vous profiterez donc de 50Go en France métropolitaine et pourrez disposer de 10Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Si vous souhaitez au contraire faire le plein de data, vous pouvez opter pour l'offre 140Go à 14,99€ par mois. Celle-ci vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 140Go en France métropolitaine et de 15Go lorsque vous voyagez à l'étranger (UE/DOM).

Les conditions de communication sont identiques à celles susmentionnées.