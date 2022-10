Les deux forfaits mobiles 5G les moins chers du moment pour profiter du réseau Orange, SFR ou Bouygues Telecom

Envie de naviguer sur la toile à toute vitesse ? Découvrez notre sélection de deux forfaits 5G à prix cadeau avec les opérateurs NRJ Mobile et YouPrice : de 40Go à 130Go dès 12,99€ par mois, sans engagement ! Ces offres sont disponibles jusqu'au 31 octobre inclus, profitez-en !

NRJ Mobile : forfait inédit 5G à 15€

Partenaire principal de la Hex League, l'opérateur NRJ Mobile a lancé pour l'occasion une offre mobile spéciale : le forfait inédit 5G. Avec ce dernier, vous pouvez profiter de 130Go en France métropolitaine avec la 5G au prix de 15€ par mois !

Normalement tarifé à 24,99€ par mois, c'est à l'étape 4 qu'il vous faudra renseigner le code exclusif vous permettant de bénéficier de cette remise exceptionnelle. Vous trouverez ce code en vous rendant sur la chaîne Twitch de ShaunZ.

Vous voyagez de temps à autre à l’étranger ? L'opérateur vous fournit jusqu’à 25Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM. Vous pourrez bien entendu profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations comme depuis la Métropole.

Notez que le forfait mobile 5G fonctionne avec le réseau Bouygues Telecom.

YouPrice : forfait Le Spooky dès 12,99€

À l'occasion de la fête populaire Halloween, YouPrice a mis à disposition une offre spéciale, le forfait Le Spooky. Ce forfait sans engagement aux tarifs préférentiels et flexible vous propose de 40Go à 90Go d'internet en France métropolitaine. L'option 5G vous coûtera la somme supplémentaire de 4€ chaque mois.

Ainsi, vous pouvez profiter de l'offre Le Spooky de la manière suivante :

jusqu'à 40Go : 8,99€/mois - 12,99€/mois avec la 5G

: 8,99€/mois - de 40Go à 70Go : 9,99€/mois - 13,99€/mois avec la 5G

: 9,99€/mois - de 70Go à 90Go : 11,99€/mois - 15,99€/mois avec la 5G

14Go, inclus, pourront être dédiés à votre connexion internet lorsque vous séjournerez en Europe et dans les DOM. L'illimité sera également de mise pour appeler et envoyer vos messages à votre guise, et ce, partout depuis l'Union européenne.

Par ailleurs, chez YouPrice, vous pouvez choisir parmi deux réseaux : Orange ou SFR. Vous pouvez ainsi garantir une utilisation optimale de vos garanties en sélectionnant le réseau qui couvre le mieux votre zone géographique.