Forfait mobile : la promo choc sur le réseau Orange ou SFR de l'opérateur YouPrice joue les prolongations !

Profitez de l'offre Spooky de YouPrice pour réduire votre facture mobile

Le forfait ajustable Spooky de YouPrice lancé pour Halloween joue les prolongations. Cette série limitée à prix bas et sans engagement de durée est désormais disponible jusqu'au 6 novembre inclus. En plus de vous proposer un prix exceptionnel et pas seulement la première année, l'opérateur vous permet de choisir entre le réseau Orange ou SFR au choix lors de la souscription.

Pour ce qui est des tarifs, trois paliers de facturation sont appliqués en fonction de votre consommation internet chaque mois. Vous paierez ainsi le prix le plus juste et éviterez les surfacturations. Avec ce forfait mobile, vous pourrez donc naviguer sur la toile jusqu'à 90Go sur le réseau 4G/4G+ en France métropolitaine à partir de 8.99€ par mois et pas seulement la première année. Cet abonnement de téléphone sans engagement est aussi valable sur le réseau 5G en ajoutant l'option vitesse 5G à seulement 4€ par mois. Vous pourrez ainsi obtenir le forfait 5G le moins cher du marché avec un tarif de 12.99€ par mois.

L'offre Spooky de YouPrice en détails !

Ce forfait mobile Spooky démarre à seulement 8,99€/mois et sans hausse de prix au bout d'un an. Ce premier niveau vous permettra de consommer jusqu'à 40Go de données mobiles en France métropolitaine. Au-delà de 40Go, le second seuil de 40 à 70Go sera appliqué et facturé 9,99€ sans condition de durée. Le troisième palier, vous offre entre 70 et 90Go d'internet mobile au prix fixe de 11,99€. La 4G est incluse sans aucun surcoût, vous pourrez donc naviguer sur le réseau 4G d'Orange ou SFR en France avec cet abonnement de téléphone. Pour profiter de la 5G, l'opérateur vous propose d'activer une option vitesse 5G à seulement 4€ par mois.

Au niveau des communications, ce forfait pas cher comprend les appels et SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que lors de vos déplacements en Europe et DOM vers ces zones et la France. Vous pourrre aussi utiliser l'internet mobile depuis ces mêmes destinations jusqu'à hauteur de 14Go par mois depuis l'UE et DOM.

JE PROFITE DE L'OFFRE YOUPRICE