Réduisez votre facture mobile grâce aux bons plans forfaits Free Mobile !

La Série Limitée 110Go de Free Mobile

La série Limitée Free Mobile toujours présente dans le catalogue de l'opérateur mobile est actuellement affichée au prix de 14.99€ par mois. Cette offre sans engagement de durée de Free Mobile est en promotion la première année d'abonnement ! Au-delà, la série Free basculera automatiquement vers le forfait Free 5G détaillé un peu plus bas.

En craquant pour ce forfait pas cher, vous pourrez surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine grâce au Free WiFi illimité et les 110Go de données mobiles compris chaque mois. Lorsque vous voyagerez à travers l'Europe et les DOM, vous pourrez profiter de l'internet mobile depuis votre Smartphone jusqu'à 16Go par mois. Au niveau des communications, l'illimité vous est offert pour communiquer à volonté depuis la France, l'Europe et les DOM. Par ailleurs, Free met à disposition sans frais l'application Free Ligue 1.

Le forfait 5G de Free dès 9,99€

Le forfait Free 5G est l'offre haut de gamme de l'opérateur avec de belles prestations à la clé. Les clients Freebox et Freebox Pop pourront profiter d'un tarif préférentiel ainsi que de la data illimitée en 4G/5G depuis la France métropolitaine. Pour rentrer dans les détails, voici les prix et les gigas offerts selon l'abonnement Freebox détenu ou pas :

9,99€/mois pour les clients Freebox Pop avec data 4G/5G illimitée

avec 15,99€/mois pour les clients Freebox avec data 4G/5G illimitée

avec 19,99€/mois sans Freebox avec 210Go en 4G/5G

Ce forfait sans engagement vous permettra aussi de profiter de l'internet mobile en 4G depuis plus de 70 destinations grâce à l'enveloppe Web de 25Go par mois offerte chaque mois. Vous pourrez aussi appeler sans compter et échanger des SMS et MMS en illimité en France mais aussi depuis l'Europe, DOM, Canada...Depuis la France, vous aurez également le droit de communiquer vers les fixes et les mobiles en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Enfin, vous aurez accès gratuitement à l'application Free Ligue 1 avec ce forfait Free mobile.

Le forfait Free 2€ ou 0€ pour les clients Freebox

Ce forfait mobile destiné aux petits utilisateurs propose l'essentiel à prix mini. Ce forfait Free affiché à 2€ est gratuit pour les abonnés Freebox. Vous profiterez avec cette offre de 2h d'appels ainsi que les SMS et MMS illimités depuis l'Europe, les DOM et la Métropole. Pour la data, vous profiterez du Free WiFi illimité ainsi qu'une petite enveloppe Web de 50Mo. Lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, 50Mo seront mis à votre disposition.

Bon à savoir, Free propose avec cette offre une option booster facturée 2.99€ par mois pour profiter de l’illimité pour vos appels et 600Mo d'internet chaque mois soit votre forfait illimité à seulement 4.99€ par mois.