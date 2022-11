Lancement officiel du nouveau milieu de gamme, le realme 10 : rapport qualité/prix imbattable ?

Après la grande série des realme 9, la marque chinoise renouvelle son offre et propose le realme 10. Il s’agit d’un mobile qui arbore un design légèrement différent de celui de ses prédécesseurs puisqu’il intègre les capteurs photo à fleur de dos, ce qui fait que seuls les objectifs dépassent légèrement pour donner un côté extrêmement épuré à l’arrière de l’appareil. Les profils sont assez plats et il dispose d’un châssis en plastique proposant différents coloris. Le realme 10 s’appuie sur un écran avec une dalle AMOLED de 6,4 pouces en diagonale avec une définition classique de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 5.

Un nouveau chipset à bord et jusqu’à 16 Go de RAM

Techniquement, le realme 10 est animé par l’une des dernières puces MediaTek, le Helio G99 que l’on trouve aussi sur le Poco M5, par exemple. Il y a 8 Go de mémoire vive avec la possibilité de l’augmenter jusqu’à 8 Go supplémentaires via la fonction RAM Extended. La capacité de stockage interne est de 128 Go au format UFS 2.2 extensibles via une carte micro SD jusqu’à 1 To. L’appareil est alimenté par une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Pour la partie photo, le realme 10 est équipé d’un capteur principal Samsung JN1 de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels ouvrant à f/2.4. Il y a un poinçon au centre de l’écran, tout en haut qui abrite un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Le son délivré par le mobile peut monter jusqu’à 200% et il y a un port audio jack pour brancher un casque.

Le realme 10 est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0 avec la possibilité de passer aux versions supérieures du système dès qu’elles seront disponibles. Le smartphone realme 10 sera proposé au tarif de 279 € ce qui en fait un bon rapport qualité/prix si les promesses de la performance, de l’autonomie et de la qualité des photos sont tenues ce que nous ne manquerons pas de relever lors de notre test complet de l’appareil. Nous attendons la date de commercialisation qui n’a pas encore été communiquée par la marque.