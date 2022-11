Google Pixel 7 : Il est disponible au meilleur prix chez ce marchand !

Le Google Pixel 7 propose le meilleur de la technologie Google qui s'est associé à Samsung pour sa nouvelle puce, la Google Tensor 2. Le dernier Google possède divers avantages, une très belle finition, un des meilleurs appareils photo du marché, un écran de grande qualité, bref il a tout pour plaire. Le tout est dynamité grâce à la puissance de la nouvelle puce Google Tensor 2 qui permet à ce smartphone de concurrencer des acteurs bien en place comme Samsung, Apple ou encore Xiaomi.

Sorti au prix de 649€, il est aujourd'hui disponible en dessous de 600€. Tout d'abord, chez Rakuten, vous bénéficiez de 20€ de remise avec le coupon CR20. Ensuite, vous pouvez bénéficier de 32,45€ offerts en bon d'achat avec le Club R. Vous n'y êtes pas inscrit ? C'est parfait ! Vous pouvez bénéficier de 10€ supplémentaires avec le code CLUBR . Pour garantir un service optimal, le vendeur n'est autre que la boutique Boulanger, ce qui vous offre de nombreux avantages en termes de choix de livraison. Alors, prêt à profiter de cette promotion faisant passer le prix de ce smartphone de 649€ à seulement 586,55€ ? Réduction totale de 62,45€ dont 32,45€ en bon d'achat, 20€ avec le coupon CR20, 10€ pour une nouvelle inscription au Club R avec le code CLUB R.

Design du nouveau Google

Le Pixel 7 se décline en trois coloris différents, le noir, le blanc et le vert. Il pèse 197 g et mesure 115,6 x 73,2 x 8.7 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister aux poussières et ne craint pas l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. L'appareil inclut deux emplacements pour une carte nano SIM + eSIM. Le smartphone Pixel 7 est équipé d'un écran OLED d'une diagonale de 6,3 pouces, de 90 Hz de taux de rafraîchissement et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Photos et vidéos

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : le Pixel 7 possède trois modules photos, deux modules arrière et un module frontal pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le second objectif arrière se caractérise quant à lui par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à l'objectif avant, il a une résolution de 10 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Filmez ou lisez vos clips vidéo en 4K@60 IPS.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

La puce Google Tensor G2 est épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi qu'une puce graphique ARM Mali G710. Du côté du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. La version Android 13 est installée sur le portable. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie de 4 355 mAh de capacité se recharge avec une charge rapide de 30 W ou la charge sans fil.