Le design du prochain Samsung Galaxy A54 5G dévoilé avant sa présentation officielle ?

Le design des futurs smartphones est bien souvent un secret, mais il arrive parfois que certaines personnes particulièrement bien renseignées arrivent à avoir suffisamment d’informations pour créer des visuels réalistes. Ainsi, le site 91mobiles.com vient de publier un article mettant en avant ce qui pourrait bien être les formes du Galaxy A54 5G de Samsung. Celui-ci devrait être officialisé dans le courant de l’année prochaine. Il devrait remplacer le Galaxy A53 5G.

Un design qui évolue peu

Le prochain smartphone Samsung Galaxy A54 5G proposerait des lignes assez similaires à son prédécesseur avec un poinçon central en haut de l’écran qui ferait 6,4 pouces en diagonale. Les profils seraient arrondis avec une finition métallique. Les capteurs au dos profiteraient d’une intégration parfaite puisque seuls les objectifs dépasseraient légèrement, à l’image du dos du Samsung Galaxy S22 Ultra, par exemple. Les boutons de mise en veille et de volume sont installés sur le profil droit. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le tiroir à cartes SIM serait positionné sur la tranche supérieure alors que celle qui est inférieure devrait proposer le connecteur USB-C, un microphone et un haut-parleur.

Quelles caractéristiques pour le Galaxy A54 5G de Samsung ?

Concernant les caractéristiques techniques de l’appareil, il se murmure que le mobile embarquerait un processeur Exynos 7904 avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il serait alimenté par une batterie ayant une capacité de 5000 mAh. Le capteur photo principal serait un module de 50 mégapixels sans qu’on en sache plus sur les autres capteurs. L’écran aurait une diagonale de 6,4 pouces avec une définition 1080x2400 sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les mesures seraient de 158,3x76,7 mm pour une épaisseur de 8,2 mm. L’histoire ne dit pas encore si l’appareil sera certifié étanche, comme c’est le cas pour le Galaxy A53 5G car il serait très étonnant que Samsung revienne en arrière sur ce point. Toutefois, cela reste et d’ailleurs, comme toutes les autres données dans cet article, à confirmer dans les prochains mois.