Asus dévoile une version limitée, le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition avec le plein de goodies

Actuellement, Asus propose les smartphones gaming ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate. De quoi avoir le choix dans les différentes configurations de ces déclinaisons pour des prix à partir de 949 €. Mais cette semaine, la marque surprend en proposant pour cette fin d’année une version spéciale du ROG Phone 6. Il s’agit d’une collaboration réalisée avec les studios de développement de jeux vidéo Blizzard Entertainment et qui propose notamment les jeux Diablo. Cela a donné lieu à la fabrication d’un ROG Phone 6 spécial. En effet, il profite d’une coque spécifique qui reprend le graphisme du jeu et des dessins de flammes à l’arrière. Celles-ci changent de couleur selon les angles de la lumière qui vient se poser dessus et on peut toujours compter sur un effet lumineux au dos qui anime les logos Republic of Gamers et Diablo Immortal. À l’intérieur de l’appareil, des thèmes spécifiques sont disponibles avec des icônes, des fonds d’écrans, des sons inspirés de l’univers du jeu sont proposés.

Quid de la boîte ?

Si le mobile profite d’une belle robe et d’une interface graphique adaptée, la boîte qui contient l’appareil est également remarquable, car elle contient de nombreux goodies, toujours en rapport avec le jeu, bien entendu. La forme de l’emballage est originale puisqu’elle reprend celle du cube Horadrim (boîte qui transforme tout ce qu’il contient en un autre objet). À l’intérieur, le smartphone est contenu dans un écrin qui utilise les formes de la Pierre-Monde. Une coque spéciale est également fournie. Elle est sérigraphiée à l’intérieur et à l’extérieur. D’autres objets sont aussi proposés : une carte parchemin, un câble USB-C et un adaptateur pour recharger le smartphone. Une vraie lampe-torche fait aussi partie du package ainsi qu’un extracteur pour le tiroir à cartes SIM qui reprend le symbole Diablo.

Quelle fiche technique pour l’Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition ?

Techniquement, le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition est un ROG Phone 6. Cela signifie qu’il est équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 16 Go de mémoire vive, une batterie d’une capacité de 6000 mAh, une configuration photo de 50+13+5 mégapixels au dos avec un capteur de 12 mégapixels à l’avant.

Il profite d’un écran AMOLED 165 Hz sur 6,78 pouces compatible HDR10+. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6E pour un poids de 239 grammes. Le smartphone Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition est proposé à un prix de 1329 € en édition limitée.