Duel de forfaits illimités 80Go à 9,99€ sur le réseau Orange : Lebara Mobile vs YouPrice

Les forfaits à 9,99€ de Lebara Mobile et YouPrice

À l’approche du Black Friday, les opérateurs mobiles se préparent à dégainer des offres toujours plus alléchantes. Pour vous aider à vous y retrouver parmi ces dernières, nous vous proposons aujourd’hui un focus sur deux offres spéciales à moins de 10€ par mois.

Ces offres limitées vous permettent de disposer de 80Go pour surfer sur le net en toute sérénité. Chez YouPrice, vous avez jusqu’au 20 novembre, minuit, pour souscrire à son offre Le First. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Quelles différences entre Lebara Mobile et Youprice ?

Voici quels sont les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix :

Le tarif : le tarif est identique avec les deux forfaits : 9,99€ par mois.

La data en France : une enveloppe de 80Go est fournie par les deux offres. Si vous avez tendance à être datavore, sachez qu'avec l'offre Le First, vous pourrez utiliser jusqu’à 100Go car ce forfait est flexible. Le prix sera alors plus élevé, calculé automatiquement en fonction du palier data consommé.

La data à l'étranger : seul le forfait Le First vous propose une enveloppe de 16Go (incluse) dédiée à votre connexion internet depuis les pays de l’UE et les DOM.

L'illimité : les deux forfaits vous permettent d'émettre vos appels et SMS en illimité en intra-France métropolitaine. Avec l'offre Le First, vous pouvez en plus communiquer sans compter depuis les pays de l’UE et les DOM.

Le réseau mobile : chez YouPrice, vous pouvez choisir entre le réseau Orange et le réseau SFR, sans frais supplémentaires. Chez Lebara Mobile, c’est le réseau Orange qui est privilégié.

Les options : l’offre Lebara Mobile est fixe, il vous faudra changer d’offre pour apprécier davantage de garanties. Concernant l’offre Le First, deux options sont disponibles : vous pourrez profiter de la 5G pour 5€ par mois en supplément ou encore augmenter le volume de correspondants différents au nombre de 200 pour 7€ supplémentaires chaque mois.