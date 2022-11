Les prochains smartphones pliants Oppo Find N2 et Oppo Find N2 Flip présentés mi-décembre ?

L’événement Inno Day organisé par la marque Oppo est l’occasion pour la société de montrer son savoir-faire sur différentes technologies. L’année dernière, Oppo a dévoilé sa puce de traitement d’image MariSiliconX que l’on trouve sur le Find X5 Pro pour optimiser les photos et ce fût également l’occasion de dévoiler le premier smartphone pliant de la marque, le Find N. Vous pouvez lire notre prise en main du Oppo Find N dans cet article. Depuis, nous attendions la confirmation de la disponibilité du Find N en France, mais finalement, nous avons eu la confirmation que son successeur, le Find N2 sera bien disponible sur notre marché. Selon Digital Chat Station, il semblerait que l’Inno Day 2022 organisé par Oppo soit l’occasion de dévoiler officiellement les caractéristiques techniques et le design du Find N2. Mais ce n’est pas tout. En effet, la marque travaille depuis plusieurs mois sur un modèle pliant à clapet qui reprend le principe des Samsung Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 et Huawei P50 Pocket, pour ne citer que les modèles les plus récents.

Une présentation mi-décembre ?

Oppo a convié plusieurs personnes à assister à un événement prévu le 24 novembre, mais il est convenu qu’il sera uniquement question de la série des Reno 9 avec ses différentes déclinaisons. Digital Chat Station pense savoir que les Oppo Find N2 et Find N2 Flip seront présentés pendant l’Inno Day 2022. La date de cet événement n’est pas encore fixée, semble-t-il, mais l’année dernière, il avait été organisé mi-décembre et il y a fort à parier que cette période soit une nouvelle fois choisie pour annoncer les nouveautés.



Oppo Find N

Quelles caractéristiques techniques sont attendues pour le Oppo Find N2 ?

Le smartphone Oppo Find N2 devrait être animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 256 Go. Il embarquerait une puce MariSiliconX pour le traitement d’image. Il contiendrait un écran interne de 7,1 pouces en diagonale lorsqu’il est totalement ouvert. Il s’agirait d’une dalle AMOLED LTPO pouvant faire varier automatiquement sa fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il sera alimenté par une batterie d’une capacité de 4520 mAh. Pour la configuration photo, il se murmure qu’il serait doté des mêmes capteurs que le prochain OnePlus 11, soit 50+48+32 mégapixels au dos. Le Find N2 voudrait revendiquer la place de smartphone pliant le plus léger au monde. Nous verrons cela lorsque la marque aura confirmé toutes les informations et les aura complétées avec des dimensions et un poids officiels.

Quelle fiche pour le smartphone à clapet Oppo Find N2 Flip ?

Pour sa part, le Oppo Find N2 Flip disposerait de deux écrans. L’un serait externe et mesurerait 3,26 pouces en diagonale tandis que l’autre serait interne et proposerait une diagonale de 6,8 pouces une fois totalement déplié. Les deux surfaces d’affichage s’appuieraient sur des dalles AMOLED. Le mobile sera animé par une puce MediaTek Dimensity 9000 et une batterie ayant une capacité de 4300 mAh. Les rumeurs font état de la présence d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec un autre objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle.