Oppo Inno Day 2021, la marque annonce une puce MariSilicon X NPU pour améliorer la qualité photo et vidéo

La société Oppo organise actuellement la présentation de plusieurs nouvelles technologies au cours de son événement Inno Day 2021. L’occasion pour la marque d’annoncer le développement d’une nouvelle puce baptisée MariSilicon NPU dont le principal objectif est d’améliorer la qualité des photos et des vidéos produites avec un smartphone.

Comme l’année dernière, Oppo organise son événement Inno Day pour mettre en avant ses recherches et ses développements en matière de nouvelles technologies préfigurant la vision de l’entreprise sur l’avenir. Au-delà des beaux discours, la marque a ainsi pu présenter un nouveau processeur qui doit être intégré dans les prochains smartphones Oppo. Il s’agit d’une puce basée sur une gravure en 6 nm et qui a pour but principal d’optimiser la qualité des photos et des vidéos réalisées, mais également d’apporter de nouvelles fonctionnalités. Les premiers téléphones à pouvoir en profiter seront ceux de la prochaine série Find X qui sera officialisée au cours du premier trimestre 2022.

Alors que le processeur principal d’un smartphone peut contenir un FAI (une unité de traitement des images) comme c’est le cas du dernier Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, la nouvelle puce Oppo MariSilicon, c’est son nom qui en intègre un, spécifique. Il supporte la plage dynamique de 20 bits, le traitement RAW en temps réel dans les vidéos Ultra HD. Oppo annonce un niveau de contraste de 1 000 000:1 entre les zones les plus claires et celles qui sont les plus sombres. La partie NPU, dédiée à l’intelligence artificielle, peut appliquer différents algorithmes pour la réduction du bruit, une reproduction des couleurs plus fidèles, gérer le HDR, l’amélioration des détails et bien d’autres optimisations, selon le fabricant. Étant donné que Oppo utilise des capteurs RGBW (avec une composante blanche), ce chipset peut en exploiter tout le potentiel prenant en charge la séparation du canal blanc.

D’après Oppo, la puce peut réaliser jusqu’à 18 trillions (18 000 milliards) d’opérations par seconde et utilise une mémoire dédiée pour optimiser les délais de traitement des informations. En outre, elle peut aussi compter sur la présence d’une mémoire vive avec une bande passante supplémentaire qui peut atteindre 8,5 Gbit/s s’appuyant sur une architecture à plusieurs niveaux. Avec ce processeur, le fabricant promet une « expérience d’imagerie la plus avancée et la plus puissante de tous les temps », un beau programme qu’il nous tarde de tester.

Parallèlement, Oppo a également présenté des lunettes de réalité augmentée, les Oppo Air Glass. En fait, il s’agit plus exactement d’un monocle de 30 grammes seulement installé sur une tige qui sert de barre tactile. Les Oppo Air Glass permettent de profiter de plusieurs applications comme la météo, le calendrier, la santé, la traduction, la navigation et même un téléprompteur pour faire, par exemple, des présentations devant une assemblée ou une caméra. Les Oppo Air Glass seront d’abord commercialisées en Chine dans le courant du premier trimestre 2022 en noir ou en blanc.

