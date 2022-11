Black Friday Cdiscount Mobile : Trois forfaits illimités avec 50Go, 100Go et 120Go à prix canon même après un an

Le Black Friday de Cdiscount Mobile, c'est trois forfaits illimités à prix canon et pas que la première année. Ces offres sans engagement de durée démarrent à seulement 9.99€ par mois et à maximum 13.99€ par mois avec deux mois offerts pour la série limitée 100Go jusqu'au 28 novembre inclus. 50Go, 100Go ou 120Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom, choisissez l'offre qui vous correspond le mieux !

Un forfait illimité avec 50Go à 9.99€ et sans hausse de prix au bout d'un an

Le forfait illimité le moins cher du catalogue Cdiscount Mobile dans le cadre du Black Friday propose de belles prestations pour moins de 10€. En effet, le MVNO met en avant un forfait mobile 50Go à 9.99€ par mois et sans prix qui évolue au bout de quelques mois. Les 50Go dédiés en France sont valables sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France mais aussi lors de vos séjours en Europe et DOM. Depuis ces dernières zones, vous pourrez par ailleurs naviguer sur la toile jusqu'à hauteur de 9Go par mois.

Offre spéciale Black Friday : 2 mois gratuit avec le forfait 100Go à 12.99€

L'offre mobile spéciale Black Friday vous permet de profiter d'un forfait illimité 100Go au prix fixe de 12.99€ par mois avec en prime les deux premiers mois offerts. Cette bonne affaire est disponible jusqu'au 28 novembre inclus, Ce forfait sans engagement de durée fonctionne jusqu'en 4G sur le réseau Bouygues Telecom. En craquant pour cet abonnement Cdiscount Mobile, vous pourrez donc consommer jusqu'à 100Go en France métropolitaine et 12Go de données mobiles en Europe et DOM. Au niveau des communications, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS et MMS à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'UE et DOM.

La Série Limitée 120Go à 13.99€ par mois et pas seulement la première année

Cdiscount Mobile propose pour les plus connectés, un forfait de téléphone 120Go à 13.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS en illimité en France métropolitaine et en Europe et dans les DOM. Pour la data, les 120Go sont valables en France jusqu'en 4G sur le réseau Bouygues Telecom et 13Go sont mis à disposition depuis l'UE et DOM.