Samsung Galaxy S22 : 40% de réduction pendant le Black Friday chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S22 sorti en début d'année, est le flagship de Samsung. Un smartphone haut de gamme avec de nombreuses qualités pour concurrencer Apple en étant moins cher et plus puissant. Il possède un très bon écran, de très bonnes performances, des capteurs photos excellents, bref beaucoup d'arguments convaincants. Il est sorti à un prix plus faible que les derniers iPhones, 859€ tout de même à sa sortie. Mais là où ça devient intéressant, c'est son prix actuel ! Rakuten passe le prix du Samsung Galaxy S22 à seulement 509,99€, grâce au code WARMUP10 qui vous permet de vous échauffer pour le Black Friday. En faisant partie du Club R, vous recevez 41,60€ en bon d'achat, cela permet de réaliser encore de belles économies sur un des meilleurs smartphones de l'année !

Quel design pour le Samsung S22?

Le Galaxy S22 se décline en quatre couleurs différentes : Noir, Blanc, Vert et Rose. Il pèse 167 g et mesure 146 x 70.6 x 7.6 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre les poussières et l'eau. En ce qui concerne les connecteurs, il est doté d'un port USB Type-C 3.2. Ce portable n'accepte que les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le Galaxy S22, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle AMOLED avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 1080 X 2340 px et une diagonale de 6,1 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Quatre objectifs photo pour ce Galaxy S22

Voici quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S22, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il a 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal intègre pour sa part une résolution de 10 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. Le Galaxy S22 vous permettra également de filmer des clips vidéo en 8K@24 fps.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Sur le plan des performances, l'appareil opte pour une puce Exynos 2200. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi qu'une puce graphique Xclipse 920. Du point de vue de la RAM, le mobile offre un espace de 8 Go. Du côté réseau et connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil utilise Android 12. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide 25 W et de la charge sans fil. D'un point de vue de l'endurance, la batterie de ce smartphone est équipée de 3 700 mAh de capacité.